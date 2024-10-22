시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EQUITIES
Rully Lamusu

EQUITIES

Rully Lamusu
0 리뷰
63
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -6%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 518
이익 거래:
1 048 (69.03%)
손실 거래:
470 (30.96%)
최고의 거래:
216.00 USD
최악의 거래:
-354.54 USD
총 수익:
13 293.59 USD (803 648 pips)
총 손실:
-13 802.59 USD (541 086 pips)
연속 최대 이익:
26 (253.12 USD)
연속 최대 이익:
313.62 USD (12)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
37.64%
최대 입금량:
26.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
1 036 (68.25%)
숏(주식차입매도):
482 (31.75%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.34 USD
평균 이익:
12.68 USD
평균 손실:
-29.37 USD
연속 최대 손실:
8 (-258.71 USD)
연속 최대 손실:
-765.54 USD (3)
월별 성장률:
-12.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
828.27 USD
최대한의:
1 430.12 USD (13.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.64% (1 430.12 USD)
자본금별:
18.60% (719.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1510
BTCUSD 7
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -541
BTCUSD 27
NAS100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 884
BTCUSD 262K
NAS100 96
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +216.00 USD
최악의 거래: -355 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +253.12 USD
연속 최대 손실: -258.71 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.55 × 11
10 더...
Catatan: 

Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.


Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.


Terima kasih.


Salam Profit
리뷰 없음
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EQUITIES
월별 50 USD
-6%
0
0
USD
3.8K
USD
63
0%
1 518
69%
38%
0.96
-0.34
USD
19%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.