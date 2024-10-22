- 자본
- 축소
트레이드:
1 518
이익 거래:
1 048 (69.03%)
손실 거래:
470 (30.96%)
최고의 거래:
216.00 USD
최악의 거래:
-354.54 USD
총 수익:
13 293.59 USD (803 648 pips)
총 손실:
-13 802.59 USD (541 086 pips)
연속 최대 이익:
26 (253.12 USD)
연속 최대 이익:
313.62 USD (12)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
37.64%
최대 입금량:
26.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
1 036 (68.25%)
숏(주식차입매도):
482 (31.75%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.34 USD
평균 이익:
12.68 USD
평균 손실:
-29.37 USD
연속 최대 손실:
8 (-258.71 USD)
연속 최대 손실:
-765.54 USD (3)
월별 성장률:
-12.25%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
828.27 USD
최대한의:
1 430.12 USD (13.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.64% (1 430.12 USD)
자본금별:
18.60% (719.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1510
|BTCUSD
|7
|NAS100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-541
|BTCUSD
|27
|NAS100
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|884
|BTCUSD
|262K
|NAS100
|96
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +216.00 USD
최악의 거래: -355 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +253.12 USD
연속 최대 손실: -258.71 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZealCapitalMarketSC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 9
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 36
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 508
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.12 × 141
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|2.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|2.61 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.64 × 118
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.92 × 36
|
FxPro.com-Real06
|3.36 × 66
|
XMGlobal-Real 43
|3.89 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.55 × 11
Catatan:
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
리뷰 없음
