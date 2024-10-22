- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 495
Gewinntrades:
1 037 (69.36%)
Verlusttrades:
458 (30.64%)
Bester Trade:
216.00 USD
Schlechtester Trade:
-354.54 USD
Bruttoprofit:
13 183.95 USD (798 081 pips)
Bruttoverlust:
-13 229.35 USD (502 102 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (253.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
313.62 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
37.64%
Max deposit load:
26.02%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
1 015 (67.89%)
Short-Positionen:
480 (32.11%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-258.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-765.54 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.95%
Jahresprognose:
-11.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
828.27 USD
Maximaler:
1 430.12 USD (13.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.64% (1 430.12 USD)
Kapital:
18.60% (719.80 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1487
|BTCUSD
|7
|NAS100
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-78
|BTCUSD
|27
|NAS100
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|34K
|BTCUSD
|262K
|NAS100
|96
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +216.00 USD
Schlechtester Trade: -355 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -258.71 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 9
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 36
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 41
|
FPMarkets-Live3
|0.13 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.19 × 508
|
Pepperstone-Demo01
|0.81 × 133
|
ICMarketsSC-Live27
|1.00 × 19
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|1.12 × 141
|
TitanFX-05
|1.13 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.86 × 90
|
FXCC1-Live
|2.16 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|2.58 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|2.61 × 23
|
FxPro.com-Real07
|2.64 × 118
|
ICMarketsSC-Live03
|2.67 × 3
|
STARTRADERINTL-Live
|2.92 × 36
|
FxPro.com-Real06
|3.36 × 66
|
XMGlobal-Real 43
|3.89 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|4.55 × 11
noch 10 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Catatan:
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.
Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.
Terima kasih.
Salam Profit
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
62
0%
1 495
69%
38%
0.99
-0.03
USD
USD
19%
1:200