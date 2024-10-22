SignaleKategorien
Rully Lamusu

EQUITIES

Rully Lamusu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
62 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 5%
ZealCapitalMarketSC-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 495
Gewinntrades:
1 037 (69.36%)
Verlusttrades:
458 (30.64%)
Bester Trade:
216.00 USD
Schlechtester Trade:
-354.54 USD
Bruttoprofit:
13 183.95 USD (798 081 pips)
Bruttoverlust:
-13 229.35 USD (502 102 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (253.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
313.62 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
37.64%
Max deposit load:
26.02%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
1 015 (67.89%)
Short-Positionen:
480 (32.11%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-258.71 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-765.54 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.95%
Jahresprognose:
-11.47%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
828.27 USD
Maximaler:
1 430.12 USD (13.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.64% (1 430.12 USD)
Kapital:
18.60% (719.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1487
BTCUSD 7
NAS100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -78
BTCUSD 27
NAS100 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 34K
BTCUSD 262K
NAS100 96
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +216.00 USD
Schlechtester Trade: -355 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +253.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -258.71 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ZealCapitalMarketSC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 5
Pepperstone-Edge04
0.00 × 9
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 36
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 41
FPMarkets-Live3
0.13 × 30
ICMarketsSC-Live26
0.19 × 508
Pepperstone-Demo01
0.81 × 133
ICMarketsSC-Live27
1.00 × 19
ZealCapitalMarketSC-Live02
1.12 × 141
TitanFX-05
1.13 × 15
ICMarketsSC-Live10
1.86 × 90
FXCC1-Live
2.16 × 38
ICMarketsSC-Live06
2.58 × 31
XMGlobal-Real 35
2.61 × 23
FxPro.com-Real07
2.64 × 118
ICMarketsSC-Live03
2.67 × 3
STARTRADERINTL-Live
2.92 × 36
FxPro.com-Real06
3.36 × 66
XMGlobal-Real 43
3.89 × 9
FusionMarkets-Live 2
4.55 × 11
noch 10 ...
Catatan: 

Buat Follower, trading ini mengambil risiko 1% per trade, dengan style trading Intraday dan Swing.


Apabila ada yang mau ikut, silahkan pertimbangkan dengan seksama.


Terima kasih.


Salam Profit
Keine Bewertungen
2025.09.04 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.45% of days out of 223 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 14:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.21 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 14:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 12:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 11:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.20 05:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.06 12:24
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 13:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 17:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.65% of days out of 153 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.24 15:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.19 19:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.19 13:38
Share of days for 80% of growth is too low
