- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
280 (84.33%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (15.66%)
En iyi işlem:
954.15 HKD
En kötü işlem:
-404.43 HKD
Brüt kâr:
17 123.80 HKD (74 922 pips)
Brüt zarar:
-5 412.90 HKD (31 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (726.51 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 970.08 HKD (9)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
91.33%
Maks. mevduat yükü:
17.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
14.21
Alış işlemleri:
173 (52.11%)
Satış işlemleri:
159 (47.89%)
Kâr faktörü:
3.16
Beklenen getiri:
35.27 HKD
Ortalama kâr:
61.16 HKD
Ortalama zarar:
-104.09 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-571.46 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-697.80 HKD (2)
Aylık büyüme:
25.34%
Yıllık tahmin:
311.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
824.20 HKD (5.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.68% (824.20 HKD)
Varlığa göre:
55.57% (7 518.35 HKD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|32
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|AUDCHF+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCHF+
|23
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|AUDNZD+
|20
|CADCHF+
|16
|XAUUSD+
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF+
|186
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|AUDCHF+
|127
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDUSD+
|114
|EURCHF+
|97
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|AUDNZD+
|38
|CADCHF+
|67
|XAUUSD+
|179
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF+
|3.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|AUDCHF+
|3.1K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCHF+
|4.5K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|AUDNZD+
|3.4K
|CADCHF+
|1.5K
|XAUUSD+
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +954.15 HKD
En kötü işlem: -404 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +726.51 HKD
Maksimum ardışık zarar: -571.46 HKD
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
