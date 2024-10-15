SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 141%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
280 (84.33%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (15.66%)
En iyi işlem:
954.15 HKD
En kötü işlem:
-404.43 HKD
Brüt kâr:
17 123.80 HKD (74 922 pips)
Brüt zarar:
-5 412.90 HKD (31 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (726.51 HKD)
Maksimum ardışık kâr:
1 970.08 HKD (9)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
91.33%
Maks. mevduat yükü:
17.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
14.21
Alış işlemleri:
173 (52.11%)
Satış işlemleri:
159 (47.89%)
Kâr faktörü:
3.16
Beklenen getiri:
35.27 HKD
Ortalama kâr:
61.16 HKD
Ortalama zarar:
-104.09 HKD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-571.46 HKD)
Maksimum ardışık zarar:
-697.80 HKD (2)
Aylık büyüme:
25.34%
Yıllık tahmin:
311.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 HKD
Maksimum:
824.20 HKD (5.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.68% (824.20 HKD)
Varlığa göre:
55.57% (7 518.35 HKD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF+ 32
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
AUDCHF+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDUSD+ 25
EURCHF+ 23
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
AUDNZD+ 20
CADCHF+ 16
XAUUSD+ 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF+ 186
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
AUDCHF+ 127
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDUSD+ 114
EURCHF+ 97
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
AUDNZD+ 38
CADCHF+ 67
XAUUSD+ 179
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF+ 3.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
AUDCHF+ 3.1K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDUSD+ 2.3K
EURCHF+ 4.5K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
AUDNZD+ 3.4K
CADCHF+ 1.5K
XAUUSD+ 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +954.15 HKD
En kötü işlem: -404 HKD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +726.51 HKD
Maksimum ardışık zarar: -571.46 HKD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

İnceleme yok
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.05.01 00:42
No swaps are charged on the signal account
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.14 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
