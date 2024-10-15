信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0条评论
可靠性
62
0 / 0 USD
增长自 2024 383%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
496
盈利交易:
402 (81.04%)
亏损交易:
94 (18.95%)
最好交易:
1 989.08 HKD
最差交易:
-2 241.22 HKD
毛利:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
毛利亏损:
-11 411.25 HKD (50 933 pips)
最大连续赢利:
24 (726.51 HKD)
最大连续盈利:
3 420.89 HKD (16)
夏普比率:
0.26
交易活动:
93.33%
最大入金加载:
37.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 天
采收率:
12.51
长期交易:
273 (55.04%)
短期交易:
223 (44.96%)
利润因子:
3.46
预期回报:
56.54 HKD
平均利润:
98.15 HKD
平均损失:
-121.40 HKD
最大连续失误:
6 (-472.16 HKD)
最大连续亏损:
-2 241.22 HKD (1)
每月增长:
20.62%
年度预测:
250.17%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
2 241.22 HKD (9.28%)
相对跌幅:
结余:
13.35% (2 241.22 HKD)
净值:
79.67% (13 659.83 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCHF+ 90
XAUUSD+ 58
EURCHF+ 43
USDCHF+ 37
CADCHF+ 36
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDNZD+ 25
AUDUSD+ 25
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCHF+ 421
XAUUSD+ 1.2K
EURCHF+ 227
USDCHF+ -42
CADCHF+ 936
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDNZD+ 92
AUDUSD+ 114
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCHF+ 8.5K
XAUUSD+ 64K
EURCHF+ 7.1K
USDCHF+ 2.7K
CADCHF+ 4.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDNZD+ 4.4K
AUDUSD+ 2.3K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 989.08 HKD
最差交易: -2 241 HKD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +726.51 HKD
最大连续亏损: -472.16 HKD

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

