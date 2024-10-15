- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
496
盈利交易:
402 (81.04%)
亏损交易:
94 (18.95%)
最好交易:
1 989.08 HKD
最差交易:
-2 241.22 HKD
毛利:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
毛利亏损:
-11 411.25 HKD (50 933 pips)
最大连续赢利:
24 (726.51 HKD)
最大连续盈利:
3 420.89 HKD (16)
夏普比率:
0.26
交易活动:
93.33%
最大入金加载:
37.56%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 天
采收率:
12.51
长期交易:
273 (55.04%)
短期交易:
223 (44.96%)
利润因子:
3.46
预期回报:
56.54 HKD
平均利润:
98.15 HKD
平均损失:
-121.40 HKD
最大连续失误:
6 (-472.16 HKD)
最大连续亏损:
-2 241.22 HKD (1)
每月增长:
20.62%
年度预测:
250.17%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.00 HKD
最大值:
2 241.22 HKD (9.28%)
相对跌幅:
结余:
13.35% (2 241.22 HKD)
净值:
79.67% (13 659.83 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|90
|XAUUSD+
|58
|EURCHF+
|43
|USDCHF+
|37
|CADCHF+
|36
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDNZD+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCHF+
|421
|XAUUSD+
|1.2K
|EURCHF+
|227
|USDCHF+
|-42
|CADCHF+
|936
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDNZD+
|92
|AUDUSD+
|114
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCHF+
|8.5K
|XAUUSD+
|64K
|EURCHF+
|7.1K
|USDCHF+
|2.7K
|CADCHF+
|4.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDNZD+
|4.4K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 989.08 HKD
最差交易: -2 241 HKD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +726.51 HKD
最大连续亏损: -472.16 HKD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
