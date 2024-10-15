- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
497
Transacciones Rentables:
402 (80.88%)
Transacciones Irrentables:
95 (19.11%)
Mejor transacción:
1 989.08 HKD
Peor transacción:
-2 241.22 HKD
Beneficio Bruto:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (726.51 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 420.89 HKD (16)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
93.33%
Carga máxima del depósito:
37.56%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
12.47
Transacciones Largas:
274 (55.13%)
Transacciones Cortas:
223 (44.87%)
Factor de Beneficio:
3.43
Beneficio Esperado:
56.25 HKD
Beneficio medio:
98.15 HKD
Pérdidas medias:
-121.04 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-472.16 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 241.22 HKD (1)
Crecimiento al mes:
19.17%
Pronóstico anual:
232.57%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
2 241.22 HKD (9.28%)
Reducción relativa:
De balance:
13.35% (2 241.22 HKD)
De fondos:
79.67% (13 659.83 HKD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|90
|XAUUSD+
|59
|EURCHF+
|43
|USDCHF+
|37
|CADCHF+
|36
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDNZD+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCHF+
|421
|XAUUSD+
|1.2K
|EURCHF+
|227
|USDCHF+
|-42
|CADCHF+
|936
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDNZD+
|92
|AUDUSD+
|114
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCHF+
|8.5K
|XAUUSD+
|64K
|EURCHF+
|7.1K
|USDCHF+
|2.7K
|CADCHF+
|4.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDNZD+
|4.4K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 989.08 HKD
Peor transacción: -2 241 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +726.51 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -472.16 HKD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
