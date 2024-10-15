SeñalesSecciones
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
Fiabilidad
63 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 382%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
497
Transacciones Rentables:
402 (80.88%)
Transacciones Irrentables:
95 (19.11%)
Mejor transacción:
1 989.08 HKD
Peor transacción:
-2 241.22 HKD
Beneficio Bruto:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (726.51 HKD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 420.89 HKD (16)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
93.33%
Carga máxima del depósito:
37.56%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
12.47
Transacciones Largas:
274 (55.13%)
Transacciones Cortas:
223 (44.87%)
Factor de Beneficio:
3.43
Beneficio Esperado:
56.25 HKD
Beneficio medio:
98.15 HKD
Pérdidas medias:
-121.04 HKD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-472.16 HKD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 241.22 HKD (1)
Crecimiento al mes:
19.17%
Pronóstico anual:
232.57%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 HKD
Máxima:
2 241.22 HKD (9.28%)
Reducción relativa:
De balance:
13.35% (2 241.22 HKD)
De fondos:
79.67% (13 659.83 HKD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCHF+ 90
XAUUSD+ 59
EURCHF+ 43
USDCHF+ 37
CADCHF+ 36
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDNZD+ 25
AUDUSD+ 25
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCHF+ 421
XAUUSD+ 1.2K
EURCHF+ 227
USDCHF+ -42
CADCHF+ 936
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDNZD+ 92
AUDUSD+ 114
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCHF+ 8.5K
XAUUSD+ 64K
EURCHF+ 7.1K
USDCHF+ 2.7K
CADCHF+ 4.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDNZD+ 4.4K
AUDUSD+ 2.3K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 989.08 HKD
Peor transacción: -2 241 HKD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +726.51 HKD
Pérdidas máximas consecutivas: -472.16 HKD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

