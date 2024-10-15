- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
497
利益トレード:
402 (80.88%)
損失トレード:
95 (19.11%)
ベストトレード:
1 989.08 HKD
最悪のトレード:
-2 241.22 HKD
総利益:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
総損失:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
最大連続の勝ち:
24 (726.51 HKD)
最大連続利益:
3 420.89 HKD (16)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
93.33%
最大入金額:
37.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
12.47
長いトレード:
274 (55.13%)
短いトレード:
223 (44.87%)
プロフィットファクター:
3.43
期待されたペイオフ:
56.25 HKD
平均利益:
98.15 HKD
平均損失:
-121.04 HKD
最大連続の負け:
6 (-472.16 HKD)
最大連続損失:
-2 241.22 HKD (1)
月間成長:
17.87%
年間予想:
216.78%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
2 241.22 HKD (9.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.35% (2 241.22 HKD)
エクイティによる:
79.67% (13 659.83 HKD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|90
|XAUUSD+
|59
|EURCHF+
|43
|USDCHF+
|37
|CADCHF+
|36
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDNZD+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCHF+
|421
|XAUUSD+
|1.2K
|EURCHF+
|227
|USDCHF+
|-42
|CADCHF+
|936
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDNZD+
|92
|AUDUSD+
|114
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCHF+
|8.5K
|XAUUSD+
|64K
|EURCHF+
|7.1K
|USDCHF+
|2.7K
|CADCHF+
|4.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDNZD+
|4.4K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 989.08 HKD
最悪のトレード: -2 241 HKD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +726.51 HKD
最大連続損失: -472.16 HKD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
レビューなし