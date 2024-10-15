シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
レビュー0件
信頼性
63週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 382%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
497
利益トレード:
402 (80.88%)
損失トレード:
95 (19.11%)
ベストトレード:
1 989.08 HKD
最悪のトレード:
-2 241.22 HKD
総利益:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
総損失:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
最大連続の勝ち:
24 (726.51 HKD)
最大連続利益:
3 420.89 HKD (16)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
93.33%
最大入金額:
37.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
12.47
長いトレード:
274 (55.13%)
短いトレード:
223 (44.87%)
プロフィットファクター:
3.43
期待されたペイオフ:
56.25 HKD
平均利益:
98.15 HKD
平均損失:
-121.04 HKD
最大連続の負け:
6 (-472.16 HKD)
最大連続損失:
-2 241.22 HKD (1)
月間成長:
17.87%
年間予想:
216.78%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 HKD
最大の:
2 241.22 HKD (9.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.35% (2 241.22 HKD)
エクイティによる:
79.67% (13 659.83 HKD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCHF+ 90
XAUUSD+ 59
EURCHF+ 43
USDCHF+ 37
CADCHF+ 36
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDNZD+ 25
AUDUSD+ 25
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCHF+ 421
XAUUSD+ 1.2K
EURCHF+ 227
USDCHF+ -42
CADCHF+ 936
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDNZD+ 92
AUDUSD+ 114
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCHF+ 8.5K
XAUUSD+ 64K
EURCHF+ 7.1K
USDCHF+ 2.7K
CADCHF+ 4.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDNZD+ 4.4K
AUDUSD+ 2.3K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 989.08 HKD
最悪のトレード: -2 241 HKD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +726.51 HKD
最大連続損失: -472.16 HKD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 08:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 10:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 06:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
