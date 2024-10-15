- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
402 (80.88%)
Negociações com perda:
95 (19.11%)
Melhor negociação:
1 989.08 HKD
Pior negociação:
-2 241.22 HKD
Lucro bruto:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Perda bruta:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (726.51 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
3 420.89 HKD (16)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
93.33%
Depósito máximo carregado:
37.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
12.47
Negociações longas:
274 (55.13%)
Negociações curtas:
223 (44.87%)
Fator de lucro:
3.43
Valor esperado:
56.25 HKD
Lucro médio:
98.15 HKD
Perda média:
-121.04 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-472.16 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-2 241.22 HKD (1)
Crescimento mensal:
19.17%
Previsão anual:
232.57%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
2 241.22 HKD (9.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.35% (2 241.22 HKD)
Pelo Capital Líquido:
79.67% (13 659.83 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|90
|XAUUSD+
|59
|EURCHF+
|43
|USDCHF+
|37
|CADCHF+
|36
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDNZD+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCHF+
|421
|XAUUSD+
|1.2K
|EURCHF+
|227
|USDCHF+
|-42
|CADCHF+
|936
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDNZD+
|92
|AUDUSD+
|114
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCHF+
|8.5K
|XAUUSD+
|64K
|EURCHF+
|7.1K
|USDCHF+
|2.7K
|CADCHF+
|4.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDNZD+
|4.4K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 989.08 HKD
Pior negociação: -2 241 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +726.51 HKD
Máxima perda consecutiva: -472.16 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
