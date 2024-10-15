SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0 comentários
Confiabilidade
63 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 382%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
402 (80.88%)
Negociações com perda:
95 (19.11%)
Melhor negociação:
1 989.08 HKD
Pior negociação:
-2 241.22 HKD
Lucro bruto:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Perda bruta:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (726.51 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
3 420.89 HKD (16)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
93.33%
Depósito máximo carregado:
37.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
12.47
Negociações longas:
274 (55.13%)
Negociações curtas:
223 (44.87%)
Fator de lucro:
3.43
Valor esperado:
56.25 HKD
Lucro médio:
98.15 HKD
Perda média:
-121.04 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-472.16 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-2 241.22 HKD (1)
Crescimento mensal:
19.17%
Previsão anual:
232.57%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 HKD
Máximo:
2 241.22 HKD (9.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.35% (2 241.22 HKD)
Pelo Capital Líquido:
79.67% (13 659.83 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCHF+ 90
XAUUSD+ 59
EURCHF+ 43
USDCHF+ 37
CADCHF+ 36
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDNZD+ 25
AUDUSD+ 25
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCHF+ 421
XAUUSD+ 1.2K
EURCHF+ 227
USDCHF+ -42
CADCHF+ 936
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDNZD+ 92
AUDUSD+ 114
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCHF+ 8.5K
XAUUSD+ 64K
EURCHF+ 7.1K
USDCHF+ 2.7K
CADCHF+ 4.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDNZD+ 4.4K
AUDUSD+ 2.3K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 989.08 HKD
Pior negociação: -2 241 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +726.51 HKD
Máxima perda consecutiva: -472.16 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

