SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 141%
VantageInternational-Live 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
280 (84.33%)
Loss Trade:
52 (15.66%)
Best Trade:
954.15 HKD
Worst Trade:
-404.43 HKD
Profitto lordo:
17 123.80 HKD (74 922 pips)
Perdita lorda:
-5 412.90 HKD (31 562 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (726.51 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 970.08 HKD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
91.33%
Massimo carico di deposito:
17.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
14.21
Long Trade:
173 (52.11%)
Short Trade:
159 (47.89%)
Fattore di profitto:
3.16
Profitto previsto:
35.27 HKD
Profitto medio:
61.16 HKD
Perdita media:
-104.09 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-571.46 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-697.80 HKD (2)
Crescita mensile:
26.09%
Previsione annuale:
316.56%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
824.20 HKD (5.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.68% (824.20 HKD)
Per equità:
55.57% (7 518.35 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF+ 32
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
AUDCHF+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDUSD+ 25
EURCHF+ 23
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
AUDNZD+ 20
CADCHF+ 16
XAUUSD+ 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF+ 186
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
AUDCHF+ 127
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDUSD+ 114
EURCHF+ 97
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
AUDNZD+ 38
CADCHF+ 67
XAUUSD+ 179
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF+ 3.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
AUDCHF+ 3.1K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDUSD+ 2.3K
EURCHF+ 4.5K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
AUDNZD+ 3.4K
CADCHF+ 1.5K
XAUUSD+ 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +954.15 HKD
Worst Trade: -404 HKD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.51 HKD
Massima perdita consecutiva: -571.46 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.05.01 00:42
No swaps are charged on the signal account
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.14 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati