Trade:
332
Profit Trade:
280 (84.33%)
Loss Trade:
52 (15.66%)
Best Trade:
954.15 HKD
Worst Trade:
-404.43 HKD
Profitto lordo:
17 123.80 HKD (74 922 pips)
Perdita lorda:
-5 412.90 HKD (31 562 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (726.51 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
1 970.08 HKD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
91.33%
Massimo carico di deposito:
17.13%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
14.21
Long Trade:
173 (52.11%)
Short Trade:
159 (47.89%)
Fattore di profitto:
3.16
Profitto previsto:
35.27 HKD
Profitto medio:
61.16 HKD
Perdita media:
-104.09 HKD
Massime perdite consecutive:
3 (-571.46 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-697.80 HKD (2)
Crescita mensile:
26.09%
Previsione annuale:
316.56%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 HKD
Massimale:
824.20 HKD (5.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.68% (824.20 HKD)
Per equità:
55.57% (7 518.35 HKD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF+
|32
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|AUDCHF+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCHF+
|23
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|AUDNZD+
|20
|CADCHF+
|16
|XAUUSD+
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF+
|186
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|AUDCHF+
|127
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDUSD+
|114
|EURCHF+
|97
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|AUDNZD+
|38
|CADCHF+
|67
|XAUUSD+
|179
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF+
|3.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|AUDCHF+
|3.1K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCHF+
|4.5K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|AUDNZD+
|3.4K
|CADCHF+
|1.5K
|XAUUSD+
|5.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +954.15 HKD
Worst Trade: -404 HKD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +726.51 HKD
Massima perdita consecutiva: -571.46 HKD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
