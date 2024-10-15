SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 141%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
332
Bénéfice trades:
280 (84.33%)
Perte trades:
52 (15.66%)
Meilleure transaction:
954.15 HKD
Pire transaction:
-404.43 HKD
Bénéfice brut:
17 123.80 HKD (74 922 pips)
Perte brute:
-5 412.90 HKD (31 562 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (726.51 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 970.08 HKD (9)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
91.33%
Charge de dépôt maximale:
17.13%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
14.21
Longs trades:
173 (52.11%)
Courts trades:
159 (47.89%)
Facteur de profit:
3.16
Rendement attendu:
35.27 HKD
Bénéfice moyen:
61.16 HKD
Perte moyenne:
-104.09 HKD
Pertes consécutives maximales:
3 (-571.46 HKD)
Perte consécutive maximale:
-697.80 HKD (2)
Croissance mensuelle:
27.34%
Prévision annuelle:
331.72%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
824.20 HKD (5.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.68% (824.20 HKD)
Par fonds propres:
55.57% (7 518.35 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF+ 32
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
AUDCHF+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDUSD+ 25
EURCHF+ 23
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
AUDNZD+ 20
CADCHF+ 16
XAUUSD+ 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF+ 186
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
AUDCHF+ 127
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDUSD+ 114
EURCHF+ 97
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
AUDNZD+ 38
CADCHF+ 67
XAUUSD+ 179
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF+ 3.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
AUDCHF+ 3.1K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDUSD+ 2.3K
EURCHF+ 4.5K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
AUDNZD+ 3.4K
CADCHF+ 1.5K
XAUUSD+ 5.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +954.15 HKD
Pire transaction: -404 HKD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +726.51 HKD
Perte consécutive maximale: -571.46 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

Aucun avis
2025.09.25 19:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.13 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.05.01 21:42
No swaps are charged
2025.05.01 00:42
No swaps are charged on the signal account
2025.01.20 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.14 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 10:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 06:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.26 05:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
