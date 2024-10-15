- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
497
Gewinntrades:
402 (80.88%)
Verlusttrades:
95 (19.11%)
Bester Trade:
1 989.08 HKD
Schlechtester Trade:
-2 241.22 HKD
Bruttoprofit:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Bruttoverlust:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (726.51 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 420.89 HKD (16)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
93.33%
Max deposit load:
37.56%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
12.47
Long-Positionen:
274 (55.13%)
Short-Positionen:
223 (44.87%)
Profit-Faktor:
3.43
Mathematische Gewinnerwartung:
56.25 HKD
Durchschnittlicher Profit:
98.15 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-121.04 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-472.16 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 241.22 HKD (1)
Wachstum pro Monat :
17.87%
Jahresprognose:
216.78%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
2 241.22 HKD (9.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.35% (2 241.22 HKD)
Kapital:
79.67% (13 659.83 HKD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|90
|XAUUSD+
|59
|EURCHF+
|43
|USDCHF+
|37
|CADCHF+
|36
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDNZD+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCHF+
|421
|XAUUSD+
|1.2K
|EURCHF+
|227
|USDCHF+
|-42
|CADCHF+
|936
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDNZD+
|92
|AUDUSD+
|114
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCHF+
|8.5K
|XAUUSD+
|64K
|EURCHF+
|7.1K
|USDCHF+
|2.7K
|CADCHF+
|4.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDNZD+
|4.4K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 989.08 HKD
Schlechtester Trade: -2 241 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +726.51 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -472.16 HKD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
Keine Bewertungen