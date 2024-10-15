SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
63 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 382%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
497
Gewinntrades:
402 (80.88%)
Verlusttrades:
95 (19.11%)
Bester Trade:
1 989.08 HKD
Schlechtester Trade:
-2 241.22 HKD
Bruttoprofit:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Bruttoverlust:
-11 498.99 HKD (51 490 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (726.51 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 420.89 HKD (16)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
93.33%
Max deposit load:
37.56%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
12.47
Long-Positionen:
274 (55.13%)
Short-Positionen:
223 (44.87%)
Profit-Faktor:
3.43
Mathematische Gewinnerwartung:
56.25 HKD
Durchschnittlicher Profit:
98.15 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-121.04 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-472.16 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 241.22 HKD (1)
Wachstum pro Monat :
17.87%
Jahresprognose:
216.78%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 HKD
Maximaler:
2 241.22 HKD (9.28%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.35% (2 241.22 HKD)
Kapital:
79.67% (13 659.83 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCHF+ 90
XAUUSD+ 59
EURCHF+ 43
USDCHF+ 37
CADCHF+ 36
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDNZD+ 25
AUDUSD+ 25
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCHF+ 421
XAUUSD+ 1.2K
EURCHF+ 227
USDCHF+ -42
CADCHF+ 936
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDNZD+ 92
AUDUSD+ 114
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCHF+ 8.5K
XAUUSD+ 64K
EURCHF+ 7.1K
USDCHF+ 2.7K
CADCHF+ 4.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDNZD+ 4.4K
AUDUSD+ 2.3K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 989.08 HKD
Schlechtester Trade: -2 241 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +726.51 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -472.16 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

Keine Bewertungen
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 08:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 10:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 06:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
