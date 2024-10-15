시그널섹션
SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0 리뷰
안정성
64
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 431%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
517
이익 거래:
413 (79.88%)
손실 거래:
104 (20.12%)
최고의 거래:
1 989.08 HKD
최악의 거래:
-2 241.22 HKD
총 수익:
44 299.41 HKD (183 069 pips)
총 손실:
-13 190.43 HKD (59 229 pips)
연속 최대 이익:
24 (726.51 HKD)
연속 최대 이익:
3 420.89 HKD (16)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
93.33%
최대 입금량:
37.56%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
13.88
롱(주식매수):
285 (55.13%)
숏(주식차입매도):
232 (44.87%)
수익 요인:
3.36
기대수익:
60.17 HKD
평균 이익:
107.26 HKD
평균 손실:
-126.83 HKD
연속 최대 손실:
6 (-472.16 HKD)
연속 최대 손실:
-2 241.22 HKD (1)
월별 성장률:
23.50%
연간 예측:
285.09%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 HKD
최대한의:
2 241.22 HKD (9.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.35% (2 241.22 HKD)
자본금별:
79.67% (13 659.83 HKD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCHF+ 90
XAUUSD+ 70
EURCHF+ 43
USDCHF+ 37
CADCHF+ 36
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDNZD+ 25
AUDUSD+ 25
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
XAGUSD 9
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCHF+ 421
XAUUSD+ 1.3K
EURCHF+ 227
USDCHF+ -42
CADCHF+ 936
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDNZD+ 92
AUDUSD+ 114
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
XAGUSD 295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCHF+ 8.5K
XAUUSD+ 71K
EURCHF+ 7.1K
USDCHF+ 2.7K
CADCHF+ 4.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDNZD+ 4.4K
AUDUSD+ 2.3K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
XAGUSD 4.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 989.08 HKD
최악의 거래: -2 241 HKD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +726.51 HKD
연속 최대 손실: -472.16 HKD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

리뷰 없음
2025.12.31 07:05
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 06:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 08:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 10:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
