- 자본
- 축소
트레이드:
517
이익 거래:
413 (79.88%)
손실 거래:
104 (20.12%)
최고의 거래:
1 989.08 HKD
최악의 거래:
-2 241.22 HKD
총 수익:
44 299.41 HKD (183 069 pips)
총 손실:
-13 190.43 HKD (59 229 pips)
연속 최대 이익:
24 (726.51 HKD)
연속 최대 이익:
3 420.89 HKD (16)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
93.33%
최대 입금량:
37.56%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
13.88
롱(주식매수):
285 (55.13%)
숏(주식차입매도):
232 (44.87%)
수익 요인:
3.36
기대수익:
60.17 HKD
평균 이익:
107.26 HKD
평균 손실:
-126.83 HKD
연속 최대 손실:
6 (-472.16 HKD)
연속 최대 손실:
-2 241.22 HKD (1)
월별 성장률:
23.50%
연간 예측:
285.09%
Algo 트레이딩:
81%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 HKD
최대한의:
2 241.22 HKD (9.28%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.35% (2 241.22 HKD)
자본금별:
79.67% (13 659.83 HKD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|90
|XAUUSD+
|70
|EURCHF+
|43
|USDCHF+
|37
|CADCHF+
|36
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDNZD+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|XAGUSD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCHF+
|421
|XAUUSD+
|1.3K
|EURCHF+
|227
|USDCHF+
|-42
|CADCHF+
|936
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDNZD+
|92
|AUDUSD+
|114
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|XAGUSD
|295
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCHF+
|8.5K
|XAUUSD+
|71K
|EURCHF+
|7.1K
|USDCHF+
|2.7K
|CADCHF+
|4.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDNZD+
|4.4K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|XAGUSD
|4.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
리뷰 없음