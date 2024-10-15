- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
402 (81.04%)
Убыточных трейдов:
94 (18.95%)
Лучший трейд:
1 989.08 HKD
Худший трейд:
-2 241.22 HKD
Общая прибыль:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Общий убыток:
-11 411.25 HKD (50 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (726.51 HKD)
Макс. прибыль в серии:
3 420.89 HKD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
93.33%
Макс. загрузка депозита:
37.56%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
12.51
Длинных трейдов:
273 (55.04%)
Коротких трейдов:
223 (44.96%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
56.54 HKD
Средняя прибыль:
98.15 HKD
Средний убыток:
-121.40 HKD
Макс. серия проигрышей:
6 (-472.16 HKD)
Макс. убыток в серии:
-2 241.22 HKD (1)
Прирост в месяц:
21.06%
Годовой прогноз:
255.48%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
2 241.22 HKD (9.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.35% (2 241.22 HKD)
По эквити:
79.67% (13 659.83 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCHF+
|90
|XAUUSD+
|58
|EURCHF+
|43
|USDCHF+
|37
|CADCHF+
|36
|EURAUD+
|29
|AUDCAD+
|29
|GBPUSD+
|28
|EURUSD+
|27
|EURGBP+
|25
|AUDNZD+
|25
|AUDUSD+
|25
|EURCAD+
|22
|USDCAD+
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCHF+
|421
|XAUUSD+
|1.2K
|EURCHF+
|227
|USDCHF+
|-42
|CADCHF+
|936
|EURAUD+
|88
|AUDCAD+
|90
|GBPUSD+
|120
|EURUSD+
|172
|EURGBP+
|112
|AUDNZD+
|92
|AUDUSD+
|114
|EURCAD+
|56
|USDCAD+
|65
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCHF+
|8.5K
|XAUUSD+
|64K
|EURCHF+
|7.1K
|USDCHF+
|2.7K
|CADCHF+
|4.6K
|EURAUD+
|1.4K
|AUDCAD+
|-1.2K
|GBPUSD+
|5.2K
|EURUSD+
|4.8K
|EURGBP+
|1.8K
|AUDNZD+
|4.4K
|AUDUSD+
|2.3K
|EURCAD+
|3.9K
|USDCAD+
|3.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 989.08 HKD
Худший трейд: -2 241 HKD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +726.51 HKD
Макс. убыток в серии: -472.16 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Start date: 2024/10/14
EA: BBLazyKDM
Deposit: 10,000 HKD
