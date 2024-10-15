СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SkyTrade Live 2 HKD
Kin Yuen So

SkyTrade Live 2 HKD

Kin Yuen So
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 383%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
496
Прибыльных трейдов:
402 (81.04%)
Убыточных трейдов:
94 (18.95%)
Лучший трейд:
1 989.08 HKD
Худший трейд:
-2 241.22 HKD
Общая прибыль:
39 454.37 HKD (163 970 pips)
Общий убыток:
-11 411.25 HKD (50 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (726.51 HKD)
Макс. прибыль в серии:
3 420.89 HKD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
93.33%
Макс. загрузка депозита:
37.56%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
12.51
Длинных трейдов:
273 (55.04%)
Коротких трейдов:
223 (44.96%)
Профит фактор:
3.46
Мат. ожидание:
56.54 HKD
Средняя прибыль:
98.15 HKD
Средний убыток:
-121.40 HKD
Макс. серия проигрышей:
6 (-472.16 HKD)
Макс. убыток в серии:
-2 241.22 HKD (1)
Прирост в месяц:
21.06%
Годовой прогноз:
255.48%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 HKD
Максимальная:
2 241.22 HKD (9.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.35% (2 241.22 HKD)
По эквити:
79.67% (13 659.83 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCHF+ 90
XAUUSD+ 58
EURCHF+ 43
USDCHF+ 37
CADCHF+ 36
EURAUD+ 29
AUDCAD+ 29
GBPUSD+ 28
EURUSD+ 27
EURGBP+ 25
AUDNZD+ 25
AUDUSD+ 25
EURCAD+ 22
USDCAD+ 22
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCHF+ 421
XAUUSD+ 1.2K
EURCHF+ 227
USDCHF+ -42
CADCHF+ 936
EURAUD+ 88
AUDCAD+ 90
GBPUSD+ 120
EURUSD+ 172
EURGBP+ 112
AUDNZD+ 92
AUDUSD+ 114
EURCAD+ 56
USDCAD+ 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCHF+ 8.5K
XAUUSD+ 64K
EURCHF+ 7.1K
USDCHF+ 2.7K
CADCHF+ 4.6K
EURAUD+ 1.4K
AUDCAD+ -1.2K
GBPUSD+ 5.2K
EURUSD+ 4.8K
EURGBP+ 1.8K
AUDNZD+ 4.4K
AUDUSD+ 2.3K
EURCAD+ 3.9K
USDCAD+ 3.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 989.08 HKD
Худший трейд: -2 241 HKD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +726.51 HKD
Макс. убыток в серии: -472.16 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Start date: 2024/10/14

EA: BBLazyKDM

Deposit: 10,000 HKD

Нет отзывов
2025.12.11 16:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 08:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 08:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 10:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 09:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 15:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 09:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 06:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 18:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 06:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика