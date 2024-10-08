SinyallerBölümler
Kamil Filip Maleszka

Dax Old New Acc

Kamil Filip Maleszka
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 49%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 685
Kârla kapanan işlemler:
1 263 (74.95%)
Zararla kapanan işlemler:
422 (25.04%)
En iyi işlem:
285.96 USD
En kötü işlem:
-561.87 USD
Brüt kâr:
18 769.85 USD (762 370 pips)
Brüt zarar:
-16 471.36 USD (769 431 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (62.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 062.55 USD (13)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
72.54%
Maks. mevduat yükü:
72.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
864 (51.28%)
Satış işlemleri:
821 (48.72%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
14.86 USD
Ortalama zarar:
-39.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-121.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 089.73 USD (5)
Aylık büyüme:
1.17%
Yıllık tahmin:
15.73%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 199.67 USD (16.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.57% (1 199.67 USD)
Varlığa göre:
21.00% (1 301.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.DE40Cash 1685
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.DE40Cash 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.DE40Cash -7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +285.96 USD
En kötü işlem: -562 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +62.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.17 11:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.09 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.08 12:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.10.08 12:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.08 12:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.