- 자본
- 축소
트레이드:
2 026
이익 거래:
1 551 (76.55%)
손실 거래:
475 (23.45%)
최고의 거래:
285.96 USD
최악의 거래:
-561.87 USD
총 수익:
20 155.85 USD (904 866 pips)
총 손실:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
연속 최대 이익:
24 (51.98 USD)
연속 최대 이익:
1 062.55 USD (13)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
69.93%
최대 입금량:
72.24%
최근 거래:
27 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
1 053 (51.97%)
숏(주식차입매도):
973 (48.03%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
1.34 USD
평균 이익:
13.00 USD
평균 손실:
-36.72 USD
연속 최대 손실:
6 (-121.20 USD)
연속 최대 손실:
-1 089.73 USD (5)
월별 성장률:
0.08%
연간 예측:
2.44%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 199.67 USD (16.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.57% (1 199.67 USD)
자본금별:
21.00% (1 301.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|2026
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.DE40Cash
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.DE40Cash
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +285.96 USD
최악의 거래: -562 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +51.98 USD
연속 최대 손실: -121.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
57%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
62
99%
2 026
76%
70%
1.15
1.34
USD
USD
21%
1:500