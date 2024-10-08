- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 026
盈利交易:
1 551 (76.55%)
亏损交易:
475 (23.45%)
最好交易:
285.96 USD
最差交易:
-561.87 USD
毛利:
20 155.85 USD (904 866 pips)
毛利亏损:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
最大连续赢利:
24 (51.98 USD)
最大连续盈利:
1 062.55 USD (13)
夏普比率:
0.04
交易活动:
73.54%
最大入金加载:
72.24%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.26
长期交易:
1 053 (51.97%)
短期交易:
973 (48.03%)
利润因子:
1.16
预期回报:
1.34 USD
平均利润:
13.00 USD
平均损失:
-36.72 USD
最大连续失误:
6 (-121.20 USD)
最大连续亏损:
-1 089.73 USD (5)
每月增长:
0.32%
年度预测:
3.14%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 199.67 USD (16.51%)
相对跌幅:
结余:
16.57% (1 199.67 USD)
净值:
21.00% (1 301.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|2026
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.DE40Cash
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.DE40Cash
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +285.96 USD
最差交易: -562 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +51.98 USD
最大连续亏损: -121.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
57%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
62
99%
2 026
76%
74%
1.15
1.34
USD
USD
21%
1:500