トレード:
2 026
利益トレード:
1 551 (76.55%)
損失トレード:
475 (23.45%)
ベストトレード:
285.96 USD
最悪のトレード:
-561.87 USD
総利益:
20 155.85 USD (904 866 pips)
総損失:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
最大連続の勝ち:
24 (51.98 USD)
最大連続利益:
1 062.55 USD (13)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
73.54%
最大入金額:
72.24%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.26
長いトレード:
1 053 (51.97%)
短いトレード:
973 (48.03%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
1.34 USD
平均利益:
13.00 USD
平均損失:
-36.72 USD
最大連続の負け:
6 (-121.20 USD)
最大連続損失:
-1 089.73 USD (5)
月間成長:
0.38%
年間予想:
7.60%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 199.67 USD (16.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.57% (1 199.67 USD)
エクイティによる:
21.00% (1 301.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|2026
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.DE40Cash
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.DE40Cash
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
