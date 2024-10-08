- Crescimento
Negociações:
2 026
Negociações com lucro:
1 551 (76.55%)
Negociações com perda:
475 (23.45%)
Melhor negociação:
285.96 USD
Pior negociação:
-561.87 USD
Lucro bruto:
20 155.85 USD (904 866 pips)
Perda bruta:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (51.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 062.55 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
73.54%
Depósito máximo carregado:
72.24%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.26
Negociações longas:
1 053 (51.97%)
Negociações curtas:
973 (48.03%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
13.00 USD
Perda média:
-36.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-121.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 089.73 USD (5)
Crescimento mensal:
0.41%
Previsão anual:
7.60%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 199.67 USD (16.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.57% (1 199.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.00% (1 301.83 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
