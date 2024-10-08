SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Dax Old New Acc
Kamil Filip Maleszka

Confiabilidade
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 026
Negociações com lucro:
1 551 (76.55%)
Negociações com perda:
475 (23.45%)
Melhor negociação:
285.96 USD
Pior negociação:
-561.87 USD
Lucro bruto:
20 155.85 USD (904 866 pips)
Perda bruta:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (51.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 062.55 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
73.54%
Depósito máximo carregado:
72.24%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.26
Negociações longas:
1 053 (51.97%)
Negociações curtas:
973 (48.03%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
1.34 USD
Lucro médio:
13.00 USD
Perda média:
-36.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-121.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 089.73 USD (5)
Crescimento mensal:
0.41%
Previsão anual:
7.60%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 199.67 USD (16.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.57% (1 199.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.00% (1 301.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.DE40Cash 2026
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.DE40Cash 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.DE40Cash 27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +285.96 USD
Pior negociação: -562 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +51.98 USD
Máxima perda consecutiva: -121.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.17 11:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.09 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.08 12:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.10.08 12:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.08 12:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

