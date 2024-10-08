SignauxSections
Kamil Filip Maleszka

Dax Old New Acc

Kamil Filip Maleszka
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 49%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 684
Bénéfice trades:
1 262 (74.94%)
Perte trades:
422 (25.06%)
Meilleure transaction:
285.96 USD
Pire transaction:
-561.87 USD
Bénéfice brut:
18 768.15 USD (762 125 pips)
Perte brute:
-16 471.36 USD (769 431 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (62.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 062.55 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
72.54%
Charge de dépôt maximale:
72.24%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.91
Longs trades:
863 (51.25%)
Courts trades:
821 (48.75%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.36 USD
Bénéfice moyen:
14.87 USD
Perte moyenne:
-39.03 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-121.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 089.73 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.88%
Prévision annuelle:
10.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 199.67 USD (16.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.57% (1 199.67 USD)
Par fonds propres:
21.00% (1 301.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.DE40Cash 1684
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.DE40Cash 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.DE40Cash -7.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +285.96 USD
Pire transaction: -562 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +62.01 USD
Perte consécutive maximale: -121.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.17 11:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.09 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.08 12:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.10.08 12:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.08 12:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
