Kamil Filip Maleszka

Dax Old New Acc

Kamil Filip Maleszka
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
62 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 026
Gewinntrades:
1 551 (76.55%)
Verlusttrades:
475 (23.45%)
Bester Trade:
285.96 USD
Schlechtester Trade:
-561.87 USD
Bruttoprofit:
20 155.85 USD (904 866 pips)
Bruttoverlust:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (51.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 062.55 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
73.54%
Max deposit load:
72.24%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
2.26
Long-Positionen:
1 053 (51.97%)
Short-Positionen:
973 (48.03%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
1.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-121.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 089.73 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.38%
Jahresprognose:
7.60%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 199.67 USD (16.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.57% (1 199.67 USD)
Kapital:
21.00% (1 301.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
.DE40Cash 2026
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
.DE40Cash 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
.DE40Cash 27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +285.96 USD
Schlechtester Trade: -562 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -121.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.17 11:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.09 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.08 12:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.10.08 12:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.08 12:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
