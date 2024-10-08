SeñalesSecciones
Kamil Filip Maleszka

Dax Old New Acc

Fiabilidad
62 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 026
Transacciones Rentables:
1 551 (76.55%)
Transacciones Irrentables:
475 (23.45%)
Mejor transacción:
285.96 USD
Peor transacción:
-561.87 USD
Beneficio Bruto:
20 155.85 USD (904 866 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (51.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 062.55 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
73.54%
Carga máxima del depósito:
72.24%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
2.26
Transacciones Largas:
1 053 (51.97%)
Transacciones Cortas:
973 (48.03%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
1.34 USD
Beneficio medio:
13.00 USD
Pérdidas medias:
-36.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-121.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 089.73 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.45%
Pronóstico anual:
7.60%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 199.67 USD (16.51%)
Reducción relativa:
De balance:
16.57% (1 199.67 USD)
De fondos:
21.00% (1 301.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.DE40Cash 2026
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.DE40Cash 2.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.DE40Cash 27K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +285.96 USD
Peor transacción: -562 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +51.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -121.20 USD

2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.17 11:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.09 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.08 12:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.10.08 12:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.08 12:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
