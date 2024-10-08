СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Dax Old New Acc
Kamil Filip Maleszka

Dax Old New Acc

Kamil Filip Maleszka
0 отзывов
Надежность
62 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 57%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 026
Прибыльных трейдов:
1 551 (76.55%)
Убыточных трейдов:
475 (23.45%)
Лучший трейд:
285.96 USD
Худший трейд:
-561.87 USD
Общая прибыль:
20 155.85 USD (904 866 pips)
Общий убыток:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (51.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 062.55 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
73.54%
Макс. загрузка депозита:
72.24%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.26
Длинных трейдов:
1 053 (51.97%)
Коротких трейдов:
973 (48.03%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
13.00 USD
Средний убыток:
-36.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-121.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 089.73 USD (5)
Прирост в месяц:
0.69%
Годовой прогноз:
7.40%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 199.67 USD (16.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.57% (1 199.67 USD)
По эквити:
21.00% (1 301.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.DE40Cash 2026
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.DE40Cash 2.7K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.DE40Cash 27K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +285.96 USD
Худший трейд: -562 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.98 USD
Макс. убыток в серии: -121.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.17 11:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.09 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.08 12:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.10.08 12:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.08 12:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
