Всего трейдов:
2 026
Прибыльных трейдов:
1 551 (76.55%)
Убыточных трейдов:
475 (23.45%)
Лучший трейд:
285.96 USD
Худший трейд:
-561.87 USD
Общая прибыль:
20 155.85 USD (904 866 pips)
Общий убыток:
-17 441.07 USD (878 242 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (51.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 062.55 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
73.54%
Макс. загрузка депозита:
72.24%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.26
Длинных трейдов:
1 053 (51.97%)
Коротких трейдов:
973 (48.03%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
1.34 USD
Средняя прибыль:
13.00 USD
Средний убыток:
-36.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-121.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 089.73 USD (5)
Прирост в месяц:
0.69%
Годовой прогноз:
7.40%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 199.67 USD (16.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.57% (1 199.67 USD)
По эквити:
21.00% (1 301.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|2026
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|.DE40Cash
|2.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|.DE40Cash
|27K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +285.96 USD
Худший трейд: -562 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +51.98 USD
Макс. убыток в серии: -121.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
57%
0
0
USD
USD
7.4K
USD
USD
62
99%
2 026
76%
74%
1.15
1.34
USD
USD
21%
1:500