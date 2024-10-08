SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Dax Old New Acc
Kamil Filip Maleszka

Dax Old New Acc

Kamil Filip Maleszka
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 49%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 685
Profit Trade:
1 263 (74.95%)
Loss Trade:
422 (25.04%)
Best Trade:
285.96 USD
Worst Trade:
-561.87 USD
Profitto lordo:
18 769.85 USD (762 370 pips)
Perdita lorda:
-16 471.36 USD (769 431 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (62.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 062.55 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
72.54%
Massimo carico di deposito:
72.24%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
864 (51.28%)
Short Trade:
821 (48.72%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.36 USD
Profitto medio:
14.86 USD
Perdita media:
-39.03 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-121.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 089.73 USD (5)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
10.93%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 199.67 USD (16.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.57% (1 199.67 USD)
Per equità:
21.00% (1 301.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.DE40Cash 1685
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.DE40Cash 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.DE40Cash -7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +285.96 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +62.01 USD
Massima perdita consecutiva: -121.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.26 07:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.04 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 21:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.17 11:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.15 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.09 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.08 12:12
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2024.10.08 12:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.08 12:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Dax Old New Acc
30USD al mese
49%
0
0
USD
7K
USD
51
99%
1 685
74%
73%
1.13
1.36
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.