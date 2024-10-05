SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Anmor
Andrei Morozov

Anmor

Andrei Morozov
0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 942%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
448
Kârla kapanan işlemler:
398 (88.83%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (11.16%)
En iyi işlem:
39.36 USD
En kötü işlem:
-50.26 USD
Brüt kâr:
647.59 USD (21 952 pips)
Brüt zarar:
-211.15 USD (7 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (123.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.41 USD (82)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
49.01%
Maks. mevduat yükü:
118.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
5.27
Alış işlemleri:
81 (18.08%)
Satış işlemleri:
367 (81.92%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.26 USD (1)
Aylık büyüme:
2.44%
Yıllık tahmin:
29.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.38 USD
Maksimum:
82.87 USD (28.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.03% (15.37 USD)
Varlığa göre:
74.02% (208.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 390
GBPUSD 26
.DE40Cash 26
XAUUSD 4
AUDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 435
GBPUSD 5
.DE40Cash -10
XAUUSD 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
GBPUSD -455
.DE40Cash 1.1K
XAUUSD 668
AUDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.36 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 82
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
64 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.96% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 22:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 13:45
Share of trading days is too low
2025.06.24 16:40
Trading operations on the account were performed for only 65 days. This comprises 15.97% of days out of the 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Share of trading days is too low
2025.06.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
