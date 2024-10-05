- Büyüme
İşlemler:
448
Kârla kapanan işlemler:
398 (88.83%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (11.16%)
En iyi işlem:
39.36 USD
En kötü işlem:
-50.26 USD
Brüt kâr:
647.59 USD (21 952 pips)
Brüt zarar:
-211.15 USD (7 756 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
82 (123.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
123.41 USD (82)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
49.01%
Maks. mevduat yükü:
118.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
5.27
Alış işlemleri:
81 (18.08%)
Satış işlemleri:
367 (81.92%)
Kâr faktörü:
3.07
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-4.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-15.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.26 USD (1)
Aylık büyüme:
2.44%
Yıllık tahmin:
29.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.38 USD
Maksimum:
82.87 USD (28.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.03% (15.37 USD)
Varlığa göre:
74.02% (208.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|GBPUSD
|26
|.DE40Cash
|26
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|435
|GBPUSD
|5
|.DE40Cash
|-10
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|-455
|.DE40Cash
|1.1K
|XAUUSD
|668
|AUDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.36 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 82
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +123.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
942%
0
0
USD
USD
626
USD
USD
69
0%
448
88%
49%
3.06
0.97
USD
USD
74%
1:500