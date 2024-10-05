SeñalesSecciones
Andrei Morozov

Anmor

Andrei Morozov
0 comentarios
Fiabilidad
86 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 980%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
464
Transacciones Rentables:
414 (89.22%)
Transacciones Irrentables:
50 (10.78%)
Mejor transacción:
39.36 USD
Peor transacción:
-50.26 USD
Beneficio Bruto:
670.55 USD (24 111 pips)
Pérdidas Brutas:
-211.15 USD (7 756 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
98 (146.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
146.37 USD (98)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
60.18%
Carga máxima del depósito:
118.27%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
5.54
Transacciones Largas:
81 (17.46%)
Transacciones Cortas:
383 (82.54%)
Factor de Beneficio:
3.18
Beneficio Esperado:
0.99 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-4.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-15.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.26 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.36%
Pronóstico anual:
16.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.38 USD
Máxima:
82.87 USD (28.37%)
Reducción relativa:
De balance:
41.03% (15.37 USD)
De fondos:
74.02% (208.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 406
GBPUSD 26
.DE40Cash 26
XAUUSD 4
AUDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 458
GBPUSD 5
.DE40Cash -10
XAUUSD 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -455
.DE40Cash 1.1K
XAUUSD 668
AUDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.36 USD
Peor transacción: -50 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 98
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +146.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
otros 64...
No hay comentarios
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 19:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.96% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
