Andrei Morozov

Anmor

Andrei Morozov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
86 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 980%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
464
Gewinntrades:
414 (89.22%)
Verlusttrades:
50 (10.78%)
Bester Trade:
39.36 USD
Schlechtester Trade:
-50.26 USD
Bruttoprofit:
670.55 USD (24 111 pips)
Bruttoverlust:
-211.15 USD (7 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
98 (146.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
146.37 USD (98)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
60.18%
Max deposit load:
118.27%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
5.54
Long-Positionen:
81 (17.46%)
Short-Positionen:
383 (82.54%)
Profit-Faktor:
3.18
Mathematische Gewinnerwartung:
0.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.62 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-15.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-50.26 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.36%
Jahresprognose:
16.51%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.38 USD
Maximaler:
82.87 USD (28.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.03% (15.37 USD)
Kapital:
74.02% (208.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 406
GBPUSD 26
.DE40Cash 26
XAUUSD 4
AUDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 458
GBPUSD 5
.DE40Cash -10
XAUUSD 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -455
.DE40Cash 1.1K
XAUUSD 668
AUDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.36 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 98
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +146.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
noch 64 ...
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.