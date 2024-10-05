- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
464
利益トレード:
414 (89.22%)
損失トレード:
50 (10.78%)
ベストトレード:
39.36 USD
最悪のトレード:
-50.26 USD
総利益:
670.55 USD (24 111 pips)
総損失:
-211.15 USD (7 756 pips)
最大連続の勝ち:
98 (146.37 USD)
最大連続利益:
146.37 USD (98)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
60.18%
最大入金額:
118.27%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
5.54
長いトレード:
81 (17.46%)
短いトレード:
383 (82.54%)
プロフィットファクター:
3.18
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-4.22 USD
最大連続の負け:
5 (-15.37 USD)
最大連続損失:
-50.26 USD (1)
月間成長:
1.36%
年間予想:
16.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.38 USD
最大の:
82.87 USD (28.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.03% (15.37 USD)
エクイティによる:
74.02% (208.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|406
|GBPUSD
|26
|.DE40Cash
|26
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|458
|GBPUSD
|5
|.DE40Cash
|-10
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-455
|.DE40Cash
|1.1K
|XAUUSD
|668
|AUDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.36 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 98
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +146.37 USD
最大連続損失: -15.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
980%
0
0
USD
USD
649
USD
USD
86
0%
464
89%
60%
3.17
0.99
USD
USD
74%
1:500