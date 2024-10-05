信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Anmor
Andrei Morozov

Anmor

Andrei Morozov
0条评论
可靠性
86
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 980%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
464
盈利交易:
414 (89.22%)
亏损交易:
50 (10.78%)
最好交易:
39.36 USD
最差交易:
-50.26 USD
毛利:
670.55 USD (24 111 pips)
毛利亏损:
-211.15 USD (7 756 pips)
最大连续赢利:
98 (146.37 USD)
最大连续盈利:
146.37 USD (98)
夏普比率:
0.14
交易活动:
60.18%
最大入金加载:
118.27%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
11 小时
采收率:
5.54
长期交易:
81 (17.46%)
短期交易:
383 (82.54%)
利润因子:
3.18
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-4.22 USD
最大连续失误:
5 (-15.37 USD)
最大连续亏损:
-50.26 USD (1)
每月增长:
1.36%
年度预测:
16.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.38 USD
最大值:
82.87 USD (28.37%)
相对跌幅:
结余:
41.03% (15.37 USD)
净值:
74.02% (208.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 406
GBPUSD 26
.DE40Cash 26
XAUUSD 4
AUDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 458
GBPUSD 5
.DE40Cash -10
XAUUSD 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -455
.DE40Cash 1.1K
XAUUSD 668
AUDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.36 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 98
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +146.37 USD
最大连续亏损: -15.37 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
64 更多...
没有评论
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 19:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.96% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Anmor
每月30 USD
980%
0
0
USD
649
USD
86
0%
464
89%
60%
3.17
0.99
USD
74%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载