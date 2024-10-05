- 成长
交易:
464
盈利交易:
414 (89.22%)
亏损交易:
50 (10.78%)
最好交易:
39.36 USD
最差交易:
-50.26 USD
毛利:
670.55 USD (24 111 pips)
毛利亏损:
-211.15 USD (7 756 pips)
最大连续赢利:
98 (146.37 USD)
最大连续盈利:
146.37 USD (98)
夏普比率:
0.14
交易活动:
60.18%
最大入金加载:
118.27%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
11 小时
采收率:
5.54
长期交易:
81 (17.46%)
短期交易:
383 (82.54%)
利润因子:
3.18
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
1.62 USD
平均损失:
-4.22 USD
最大连续失误:
5 (-15.37 USD)
最大连续亏损:
-50.26 USD (1)
每月增长:
1.36%
年度预测:
16.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.38 USD
最大值:
82.87 USD (28.37%)
相对跌幅:
结余:
41.03% (15.37 USD)
净值:
74.02% (208.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|406
|GBPUSD
|26
|.DE40Cash
|26
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|458
|GBPUSD
|5
|.DE40Cash
|-10
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-455
|.DE40Cash
|1.1K
|XAUUSD
|668
|AUDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
没有评论
