- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
464
Negociações com lucro:
414 (89.22%)
Negociações com perda:
50 (10.78%)
Melhor negociação:
39.36 USD
Pior negociação:
-50.26 USD
Lucro bruto:
670.55 USD (24 111 pips)
Perda bruta:
-211.15 USD (7 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (146.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.37 USD (98)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
60.18%
Depósito máximo carregado:
118.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
81 (17.46%)
Negociações curtas:
383 (82.54%)
Fator de lucro:
3.18
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-4.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-15.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.26 USD (1)
Crescimento mensal:
1.36%
Previsão anual:
16.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.38 USD
Máximo:
82.87 USD (28.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.03% (15.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.02% (208.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|406
|GBPUSD
|26
|.DE40Cash
|26
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|458
|GBPUSD
|5
|.DE40Cash
|-10
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-455
|.DE40Cash
|1.1K
|XAUUSD
|668
|AUDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.36 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 98
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +146.37 USD
Máxima perda consecutiva: -15.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
