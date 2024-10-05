SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Anmor
Andrei Morozov

Anmor

Andrei Morozov
0 comentários
Confiabilidade
86 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 980%
RoboForex-ECN-3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
464
Negociações com lucro:
414 (89.22%)
Negociações com perda:
50 (10.78%)
Melhor negociação:
39.36 USD
Pior negociação:
-50.26 USD
Lucro bruto:
670.55 USD (24 111 pips)
Perda bruta:
-211.15 USD (7 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (146.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
146.37 USD (98)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
60.18%
Depósito máximo carregado:
118.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
5.54
Negociações longas:
81 (17.46%)
Negociações curtas:
383 (82.54%)
Fator de lucro:
3.18
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-4.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-15.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.26 USD (1)
Crescimento mensal:
1.36%
Previsão anual:
16.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.38 USD
Máximo:
82.87 USD (28.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.03% (15.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
74.02% (208.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 406
GBPUSD 26
.DE40Cash 26
XAUUSD 4
AUDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 458
GBPUSD 5
.DE40Cash -10
XAUUSD 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -455
.DE40Cash 1.1K
XAUUSD 668
AUDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.36 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 98
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +146.37 USD
Máxima perda consecutiva: -15.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
64 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 19:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.96% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Anmor
30 USD por mês
980%
0
0
USD
649
USD
86
0%
464
89%
60%
3.17
0.99
USD
74%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.