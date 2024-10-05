- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
448
Profit Trade:
398 (88.83%)
Loss Trade:
50 (11.16%)
Best Trade:
39.36 USD
Worst Trade:
-50.26 USD
Profitto lordo:
647.59 USD (21 952 pips)
Perdita lorda:
-211.15 USD (7 756 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (123.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.41 USD (82)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
49.01%
Massimo carico di deposito:
118.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
81 (18.08%)
Short Trade:
367 (81.92%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.26 USD (1)
Crescita mensile:
2.44%
Previsione annuale:
29.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.38 USD
Massimale:
82.87 USD (28.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.03% (15.37 USD)
Per equità:
74.02% (208.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|390
|GBPUSD
|26
|.DE40Cash
|26
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|435
|GBPUSD
|5
|.DE40Cash
|-10
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|GBPUSD
|-455
|.DE40Cash
|1.1K
|XAUUSD
|668
|AUDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.36 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.41 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
