Andrei Morozov

Anmor

Andrei Morozov
0 recensioni
Affidabilità
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 942%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
448
Profit Trade:
398 (88.83%)
Loss Trade:
50 (11.16%)
Best Trade:
39.36 USD
Worst Trade:
-50.26 USD
Profitto lordo:
647.59 USD (21 952 pips)
Perdita lorda:
-211.15 USD (7 756 pips)
Vincite massime consecutive:
82 (123.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
123.41 USD (82)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
49.01%
Massimo carico di deposito:
118.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
81 (18.08%)
Short Trade:
367 (81.92%)
Fattore di profitto:
3.07
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-4.22 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-15.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-50.26 USD (1)
Crescita mensile:
2.44%
Previsione annuale:
29.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.38 USD
Massimale:
82.87 USD (28.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.03% (15.37 USD)
Per equità:
74.02% (208.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 390
GBPUSD 26
.DE40Cash 26
XAUUSD 4
AUDCAD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 435
GBPUSD 5
.DE40Cash -10
XAUUSD 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
GBPUSD -455
.DE40Cash 1.1K
XAUUSD 668
AUDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.36 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 82
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +123.41 USD
Massima perdita consecutiva: -15.37 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
64 più
Non ci sono recensioni
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.96% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 17:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 22:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 20:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 00:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 13:45
Share of trading days is too low
2025.06.24 16:40
Trading operations on the account were performed for only 65 days. This comprises 15.97% of days out of the 407 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 07:30
Share of trading days is too low
2025.06.04 16:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.