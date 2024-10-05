- 자본
트레이드:
464
이익 거래:
414 (89.22%)
손실 거래:
50 (10.78%)
최고의 거래:
39.36 USD
최악의 거래:
-50.26 USD
총 수익:
670.55 USD (24 111 pips)
총 손실:
-211.15 USD (7 756 pips)
연속 최대 이익:
98 (146.37 USD)
연속 최대 이익:
146.37 USD (98)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
60.18%
최대 입금량:
118.27%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
5.54
롱(주식매수):
81 (17.46%)
숏(주식차입매도):
383 (82.54%)
수익 요인:
3.18
기대수익:
0.99 USD
평균 이익:
1.62 USD
평균 손실:
-4.22 USD
연속 최대 손실:
5 (-15.37 USD)
연속 최대 손실:
-50.26 USD (1)
월별 성장률:
1.36%
연간 예측:
16.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.38 USD
최대한의:
82.87 USD (28.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.03% (15.37 USD)
자본금별:
74.02% (208.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|406
|GBPUSD
|26
|.DE40Cash
|26
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|458
|GBPUSD
|5
|.DE40Cash
|-10
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-455
|.DE40Cash
|1.1K
|XAUUSD
|668
|AUDCAD
|-9
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.36 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 98
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +146.37 USD
연속 최대 손실: -15.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
Exness-Real11
|0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
TradersWay-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
Exness-Real17
|0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
