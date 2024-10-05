- Прирост
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
414 (89.22%)
Убыточных трейдов:
50 (10.78%)
Лучший трейд:
39.36 USD
Худший трейд:
-50.26 USD
Общая прибыль:
670.55 USD (24 111 pips)
Общий убыток:
-211.15 USD (7 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (146.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.37 USD (98)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
60.18%
Макс. загрузка депозита:
118.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
81 (17.46%)
Коротких трейдов:
383 (82.54%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.26 USD (1)
Прирост в месяц:
1.36%
Годовой прогноз:
16.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.38 USD
Максимальная:
82.87 USD (28.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.03% (15.37 USD)
По эквити:
74.02% (208.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|406
|GBPUSD
|26
|.DE40Cash
|26
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|458
|GBPUSD
|5
|.DE40Cash
|-10
|XAUUSD
|6
|AUDCAD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|15K
|GBPUSD
|-455
|.DE40Cash
|1.1K
|XAUUSD
|668
|AUDCAD
|-9
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.36 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 98
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +146.37 USD
Макс. убыток в серии: -15.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ICMarketsSC-Live11
|0.19 × 115
|
VantageInternational-Live 14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
Exness-Real17
|0.22 × 369
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
Tickmill-Live10
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.31 × 13
|
ThreeTrader-Live
|0.38 × 147
|
RoboForex-ECN
|0.41 × 611
|
AxioryAsia-02Live
|0.60 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.64 × 22
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
еще 64...
