Andrei Morozov

Anmor

Andrei Morozov
0 отзывов
Надежность
86 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 980%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
414 (89.22%)
Убыточных трейдов:
50 (10.78%)
Лучший трейд:
39.36 USD
Худший трейд:
-50.26 USD
Общая прибыль:
670.55 USD (24 111 pips)
Общий убыток:
-211.15 USD (7 756 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (146.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
146.37 USD (98)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
60.18%
Макс. загрузка депозита:
118.27%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
5.54
Длинных трейдов:
81 (17.46%)
Коротких трейдов:
383 (82.54%)
Профит фактор:
3.18
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
1.62 USD
Средний убыток:
-4.22 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.26 USD (1)
Прирост в месяц:
1.36%
Годовой прогноз:
16.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.38 USD
Максимальная:
82.87 USD (28.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.03% (15.37 USD)
По эквити:
74.02% (208.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 406
GBPUSD 26
.DE40Cash 26
XAUUSD 4
AUDCAD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 458
GBPUSD 5
.DE40Cash -10
XAUUSD 6
AUDCAD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 15K
GBPUSD -455
.DE40Cash 1.1K
XAUUSD 668
AUDCAD -9
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.36 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 98
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +146.37 USD
Макс. убыток в серии: -15.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ICMarketsSC-Live11
0.19 × 115
VantageInternational-Live 14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
Exness-Real17
0.22 × 369
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
Tickmill-Live10
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.31 × 13
ThreeTrader-Live
0.38 × 147
RoboForex-ECN
0.41 × 611
AxioryAsia-02Live
0.60 × 10
ICMarketsSC-Live08
0.64 × 22
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
еще 64...
Нет отзывов
2026.01.06 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.16 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 10:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 19:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 07:38
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
80% of growth achieved within 24 days. This comprises 4.96% of days out of 484 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 11:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 19:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 17:06
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.98% of days out of 462 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Anmor
30 USD в месяц
980%
0
0
USD
649
USD
86
0%
464
89%
60%
3.17
0.99
USD
74%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.