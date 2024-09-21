- Büyüme
İşlemler:
755
Kârla kapanan işlemler:
311 (41.19%)
Zararla kapanan işlemler:
444 (58.81%)
En iyi işlem:
205.28 USD
En kötü işlem:
-194.40 USD
Brüt kâr:
14 207.96 USD (357 272 pips)
Brüt zarar:
-17 714.15 USD (364 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (30.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
478.31 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
68.90%
Maks. mevduat yükü:
42.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
406 (53.77%)
Satış işlemleri:
349 (46.23%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-4.64 USD
Ortalama kâr:
45.68 USD
Ortalama zarar:
-39.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-391.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 044.81 USD (11)
Aylık büyüme:
195.90%
Yıllık tahmin:
2 376.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 822.83 USD
Maksimum:
3 921.81 USD (654.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.11% (3 921.81 USD)
Varlığa göre:
15.13% (204.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|233
|GBPJPY
|145
|USDJPY
|103
|GBPUSD
|85
|EURNZD
|57
|EURUSD
|45
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|581
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-900
|GBPUSD
|-699
|EURNZD
|-255
|EURUSD
|-83
|USDCAD
|482
|AUDUSD
|-1K
|USDCHF
|-273
|CADJPY
|-14
|EURGBP
|-214
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-7
|AUDJPY
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|23K
|GBPJPY
|-15K
|USDJPY
|-6.7K
|GBPUSD
|444
|EURNZD
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCHF
|-961
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-242
|CHFJPY
|-971
|NZDUSD
|-696
|AUDJPY
|-1.1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +205.28 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +30.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -391.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
309
USD
USD
124
0%
755
41%
69%
0.80
-4.64
USD
USD
91%
1:200