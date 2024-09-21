SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FraxQR
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 inceleme
124 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -69%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
755
Kârla kapanan işlemler:
311 (41.19%)
Zararla kapanan işlemler:
444 (58.81%)
En iyi işlem:
205.28 USD
En kötü işlem:
-194.40 USD
Brüt kâr:
14 207.96 USD (357 272 pips)
Brüt zarar:
-17 714.15 USD (364 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (30.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
478.31 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
68.90%
Maks. mevduat yükü:
42.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
406 (53.77%)
Satış işlemleri:
349 (46.23%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-4.64 USD
Ortalama kâr:
45.68 USD
Ortalama zarar:
-39.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-391.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 044.81 USD (11)
Aylık büyüme:
195.90%
Yıllık tahmin:
2 376.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 822.83 USD
Maksimum:
3 921.81 USD (654.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.11% (3 921.81 USD)
Varlığa göre:
15.13% (204.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 233
GBPJPY 145
USDJPY 103
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 581
GBPJPY -1.1K
USDJPY -900
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 23K
GBPJPY -15K
USDJPY -6.7K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +205.28 USD
En kötü işlem: -194 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +30.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -391.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
FXNet-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
314 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.25 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.25 11:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.21 16:41
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FraxQR
Ayda 30 USD
-69%
0
0
USD
309
USD
124
0%
755
41%
69%
0.80
-4.64
USD
91%
1:200
