SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FraxQR
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 recensioni
124 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -69%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
755
Profit Trade:
311 (41.19%)
Loss Trade:
444 (58.81%)
Best Trade:
205.28 USD
Worst Trade:
-194.40 USD
Profitto lordo:
14 207.96 USD (357 272 pips)
Perdita lorda:
-17 714.15 USD (364 300 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (30.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
478.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
68.90%
Massimo carico di deposito:
42.13%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
406 (53.77%)
Short Trade:
349 (46.23%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-4.64 USD
Profitto medio:
45.68 USD
Perdita media:
-39.90 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-391.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 044.81 USD (11)
Crescita mensile:
195.90%
Previsione annuale:
2 376.97%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 822.83 USD
Massimale:
3 921.81 USD (654.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.11% (3 921.81 USD)
Per equità:
15.13% (204.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 233
GBPJPY 145
USDJPY 103
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 581
GBPJPY -1.1K
USDJPY -900
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 23K
GBPJPY -15K
USDJPY -6.7K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +205.28 USD
Worst Trade: -194 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +30.26 USD
Massima perdita consecutiva: -391.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
FXNet-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
314 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.08 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.25 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.25 11:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.21 16:41
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FraxQR
30USD al mese
-69%
0
0
USD
309
USD
124
0%
755
41%
69%
0.80
-4.64
USD
91%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.