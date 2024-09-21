- Incremento
Total de Trades:
878
Transacciones Rentables:
364 (41.45%)
Transacciones Irrentables:
514 (58.54%)
Mejor transacción:
205.28 USD
Peor transacción:
-194.40 USD
Beneficio Bruto:
16 242.56 USD (560 030 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 231.73 USD (513 274 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (30.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
478.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
65.33%
Carga máxima del depósito:
42.13%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.76
Transacciones Largas:
492 (56.04%)
Transacciones Cortas:
386 (43.96%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-3.40 USD
Beneficio medio:
44.62 USD
Pérdidas medias:
-37.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-391.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 044.81 USD (11)
Crecimiento al mes:
-2.43%
Pronóstico anual:
-29.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 822.83 USD
Máxima:
3 921.81 USD (654.75%)
Reducción relativa:
De balance:
91.11% (3 921.81 USD)
De fondos:
15.13% (204.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|348
|GBPJPY
|148
|USDJPY
|108
|GBPUSD
|85
|EURNZD
|57
|EURUSD
|45
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-887
|GBPUSD
|-699
|EURNZD
|-255
|EURUSD
|-83
|USDCAD
|482
|AUDUSD
|-1K
|USDCHF
|-273
|CADJPY
|-14
|EURGBP
|-214
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-7
|AUDJPY
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|73K
|GBPJPY
|-13K
|USDJPY
|-5.5K
|GBPUSD
|444
|EURNZD
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCHF
|-961
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-242
|CHFJPY
|-971
|NZDUSD
|-696
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +205.28 USD
Peor transacción: -194 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +30.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -391.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
