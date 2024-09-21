SeñalesSecciones
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 comentarios
138 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 -11%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
878
Transacciones Rentables:
364 (41.45%)
Transacciones Irrentables:
514 (58.54%)
Mejor transacción:
205.28 USD
Peor transacción:
-194.40 USD
Beneficio Bruto:
16 242.56 USD (560 030 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 231.73 USD (513 274 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (30.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
478.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
65.33%
Carga máxima del depósito:
42.13%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.76
Transacciones Largas:
492 (56.04%)
Transacciones Cortas:
386 (43.96%)
Factor de Beneficio:
0.84
Beneficio Esperado:
-3.40 USD
Beneficio medio:
44.62 USD
Pérdidas medias:
-37.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-391.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 044.81 USD (11)
Crecimiento al mes:
-2.43%
Pronóstico anual:
-29.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 822.83 USD
Máxima:
3 921.81 USD (654.75%)
Reducción relativa:
De balance:
91.11% (3 921.81 USD)
De fondos:
15.13% (204.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 348
GBPJPY 148
USDJPY 108
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -887
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 73K
GBPJPY -13K
USDJPY -5.5K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +205.28 USD
Peor transacción: -194 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +30.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -391.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
No hay comentarios
