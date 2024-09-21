信号部分
信号 / MetaTrader 4 / FraxQR
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0条评论
137
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -6%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
877
盈利交易:
364 (41.50%)
亏损交易:
513 (58.49%)
最好交易:
205.28 USD
最差交易:
-194.40 USD
毛利:
16 242.56 USD (560 030 pips)
毛利亏损:
-19 211.63 USD (511 274 pips)
最大连续赢利:
11 (30.26 USD)
最大连续盈利:
478.31 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
65.33%
最大入金加载:
42.13%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.76
长期交易:
491 (55.99%)
短期交易:
386 (44.01%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-3.39 USD
平均利润:
44.62 USD
平均损失:
-37.45 USD
最大连续失误:
14 (-391.83 USD)
最大连续亏损:
-1 044.81 USD (11)
每月增长:
-3.20%
年度预测:
-38.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 822.83 USD
最大值:
3 921.81 USD (654.75%)
相对跌幅:
结余:
91.11% (3 921.81 USD)
净值:
15.13% (204.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 347
GBPJPY 148
USDJPY 108
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -887
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 75K
GBPJPY -13K
USDJPY -5.5K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +205.28 USD
最差交易: -194 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +30.26 USD
最大连续亏损: -391.83 USD

信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
FraxQR
每月30 USD
-6%
0
0
USD
436
USD
137
0%
877
41%
65%
0.84
-3.39
USD
91%
1:200
