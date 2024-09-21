- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
877
盈利交易:
364 (41.50%)
亏损交易:
513 (58.49%)
最好交易:
205.28 USD
最差交易:
-194.40 USD
毛利:
16 242.56 USD (560 030 pips)
毛利亏损:
-19 211.63 USD (511 274 pips)
最大连续赢利:
11 (30.26 USD)
最大连续盈利:
478.31 USD (3)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
65.33%
最大入金加载:
42.13%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.76
长期交易:
491 (55.99%)
短期交易:
386 (44.01%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-3.39 USD
平均利润:
44.62 USD
平均损失:
-37.45 USD
最大连续失误:
14 (-391.83 USD)
最大连续亏损:
-1 044.81 USD (11)
每月增长:
-3.20%
年度预测:
-38.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 822.83 USD
最大值:
3 921.81 USD (654.75%)
相对跌幅:
结余:
91.11% (3 921.81 USD)
净值:
15.13% (204.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|GBPJPY
|148
|USDJPY
|108
|GBPUSD
|85
|EURNZD
|57
|EURUSD
|45
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-887
|GBPUSD
|-699
|EURNZD
|-255
|EURUSD
|-83
|USDCAD
|482
|AUDUSD
|-1K
|USDCHF
|-273
|CADJPY
|-14
|EURGBP
|-214
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-7
|AUDJPY
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|75K
|GBPJPY
|-13K
|USDJPY
|-5.5K
|GBPUSD
|444
|EURNZD
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCHF
|-961
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-242
|CHFJPY
|-971
|NZDUSD
|-696
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +205.28 USD
最差交易: -194 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +30.26 USD
最大连续亏损: -391.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
没有评论
