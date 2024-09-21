SinaisSeções
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 comentários
138 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -11%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
878
Negociações com lucro:
364 (41.45%)
Negociações com perda:
514 (58.54%)
Melhor negociação:
205.28 USD
Pior negociação:
-194.40 USD
Lucro bruto:
16 242.56 USD (560 030 pips)
Perda bruta:
-19 231.73 USD (513 274 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (30.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
478.31 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
65.33%
Depósito máximo carregado:
42.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.76
Negociações longas:
492 (56.04%)
Negociações curtas:
386 (43.96%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-3.40 USD
Lucro médio:
44.62 USD
Perda média:
-37.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-391.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 044.81 USD (11)
Crescimento mensal:
-2.43%
Previsão anual:
-29.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 822.83 USD
Máximo:
3 921.81 USD (654.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.11% (3 921.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.13% (204.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 348
GBPJPY 148
USDJPY 108
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -887
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 73K
GBPJPY -13K
USDJPY -5.5K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +205.28 USD
Pior negociação: -194 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +30.26 USD
Máxima perda consecutiva: -391.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 956 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 946 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 916 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
