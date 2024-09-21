- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
876
Прибыльных трейдов:
364 (41.55%)
Убыточных трейдов:
512 (58.45%)
Лучший трейд:
205.28 USD
Худший трейд:
-194.40 USD
Общая прибыль:
16 242.56 USD (560 030 pips)
Общий убыток:
-19 191.53 USD (509 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (30.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
478.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
66.59%
Макс. загрузка депозита:
42.13%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
490 (55.94%)
Коротких трейдов:
386 (44.06%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-3.37 USD
Средняя прибыль:
44.62 USD
Средний убыток:
-37.48 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-391.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 044.81 USD (11)
Прирост в месяц:
-11.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 822.83 USD
Максимальная:
3 921.81 USD (654.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.11% (3 921.81 USD)
По эквити:
15.13% (204.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|346
|GBPJPY
|148
|USDJPY
|108
|GBPUSD
|85
|EURNZD
|57
|EURUSD
|45
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-887
|GBPUSD
|-699
|EURNZD
|-255
|EURUSD
|-83
|USDCAD
|482
|AUDUSD
|-1K
|USDCHF
|-273
|CADJPY
|-14
|EURGBP
|-214
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-7
|AUDJPY
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|77K
|GBPJPY
|-13K
|USDJPY
|-5.5K
|GBPUSD
|444
|EURNZD
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCHF
|-961
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-242
|CHFJPY
|-971
|NZDUSD
|-696
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +205.28 USD
Худший трейд: -194 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +30.26 USD
Макс. убыток в серии: -391.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
