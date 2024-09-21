СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FraxQR
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 отзывов
137 недель
0 / 0 USD
прирост с 2023 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
876
Прибыльных трейдов:
364 (41.55%)
Убыточных трейдов:
512 (58.45%)
Лучший трейд:
205.28 USD
Худший трейд:
-194.40 USD
Общая прибыль:
16 242.56 USD (560 030 pips)
Общий убыток:
-19 191.53 USD (509 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (30.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
478.31 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
66.59%
Макс. загрузка депозита:
42.13%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
490 (55.94%)
Коротких трейдов:
386 (44.06%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-3.37 USD
Средняя прибыль:
44.62 USD
Средний убыток:
-37.48 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-391.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 044.81 USD (11)
Прирост в месяц:
-11.30%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 822.83 USD
Максимальная:
3 921.81 USD (654.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.11% (3 921.81 USD)
По эквити:
15.13% (204.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 346
GBPJPY 148
USDJPY 108
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -887
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 77K
GBPJPY -13K
USDJPY -5.5K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +205.28 USD
Худший трейд: -194 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +30.26 USD
Макс. убыток в серии: -391.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 956 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 946 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 916 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
FraxQR
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
456
USD
137
0%
876
41%
67%
0.84
-3.37
USD
91%
1:200
