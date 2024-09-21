SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FraxQR
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 avis
124 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -69%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
755
Bénéfice trades:
311 (41.19%)
Perte trades:
444 (58.81%)
Meilleure transaction:
205.28 USD
Pire transaction:
-194.40 USD
Bénéfice brut:
14 207.96 USD (357 272 pips)
Perte brute:
-17 714.15 USD (364 300 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (30.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
478.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
68.90%
Charge de dépôt maximale:
42.13%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
406 (53.77%)
Courts trades:
349 (46.23%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-4.64 USD
Bénéfice moyen:
45.68 USD
Perte moyenne:
-39.90 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-391.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 044.81 USD (11)
Croissance mensuelle:
161.46%
Prévision annuelle:
1 959.03%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 822.83 USD
Maximal:
3 921.81 USD (654.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.11% (3 921.81 USD)
Par fonds propres:
15.13% (204.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 233
GBPJPY 145
USDJPY 103
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 581
GBPJPY -1.1K
USDJPY -900
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
GBPJPY -15K
USDJPY -6.7K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +205.28 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +30.26 USD
Perte consécutive maximale: -391.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 13
FXNet-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
314 plus...
Aucun avis
2025.09.08 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 10:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 16:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 12:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.25 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.25 11:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.21 16:41
A large drawdown may occur on the account again
