트레이드:
891
이익 거래:
371 (41.63%)
손실 거래:
520 (58.36%)
최고의 거래:
205.28 USD
최악의 거래:
-194.40 USD
총 수익:
16 561.66 USD (592 084 pips)
총 손실:
-19 367.84 USD (526 775 pips)
연속 최대 이익:
11 (30.26 USD)
연속 최대 이익:
478.31 USD (3)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
64.29%
최대 입금량:
42.13%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.72
롱(주식매수):
502 (56.34%)
숏(주식차입매도):
389 (43.66%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-3.15 USD
평균 이익:
44.64 USD
평균 손실:
-37.25 USD
연속 최대 손실:
14 (-391.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 044.81 USD (11)
월별 성장률:
44.97%
연간 예측:
545.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 822.83 USD
최대한의:
3 921.81 USD (654.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.11% (3 921.81 USD)
자본금별:
15.13% (204.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|361
|GBPJPY
|148
|USDJPY
|108
|GBPUSD
|85
|EURNZD
|57
|EURUSD
|45
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-887
|GBPUSD
|-699
|EURNZD
|-255
|EURUSD
|-83
|USDCAD
|482
|AUDUSD
|-1K
|USDCHF
|-273
|CADJPY
|-14
|EURGBP
|-214
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-7
|AUDJPY
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|92K
|GBPJPY
|-13K
|USDJPY
|-5.5K
|GBPUSD
|444
|EURNZD
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCHF
|-961
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-242
|CHFJPY
|-971
|NZDUSD
|-696
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +205.28 USD
최악의 거래: -194 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +30.26 USD
연속 최대 손실: -391.83 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
41%
0
0
USD
USD
499
USD
USD
139
0%
891
41%
64%
0.85
-3.15
USD
USD
91%
1:200