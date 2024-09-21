시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / FraxQR
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 리뷰
안정성
139
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 41%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
  • 자본
  • 축소
트레이드:
891
이익 거래:
371 (41.63%)
손실 거래:
520 (58.36%)
최고의 거래:
205.28 USD
최악의 거래:
-194.40 USD
총 수익:
16 561.66 USD (592 084 pips)
총 손실:
-19 367.84 USD (526 775 pips)
연속 최대 이익:
11 (30.26 USD)
연속 최대 이익:
478.31 USD (3)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
64.29%
최대 입금량:
42.13%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.72
롱(주식매수):
502 (56.34%)
숏(주식차입매도):
389 (43.66%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-3.15 USD
평균 이익:
44.64 USD
평균 손실:
-37.25 USD
연속 최대 손실:
14 (-391.83 USD)
연속 최대 손실:
-1 044.81 USD (11)
월별 성장률:
44.97%
연간 예측:
545.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 822.83 USD
최대한의:
3 921.81 USD (654.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.11% (3 921.81 USD)
자본금별:
15.13% (204.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 361
GBPJPY 148
USDJPY 108
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -887
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 92K
GBPJPY -13K
USDJPY -5.5K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +205.28 USD
최악의 거래: -194 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +30.26 USD
연속 최대 손실: -391.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.07 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 20:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 970 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.1% of days out of 956 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 09:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 946 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 932 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 923 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 00:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.11% of days out of 916 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 00:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 16:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 04:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
FraxQR
월별 30 USD
41%
0
0
USD
499
USD
139
0%
891
41%
64%
0.85
-3.15
USD
91%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.