- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
879
Gewinntrades:
365 (41.52%)
Verlusttrades:
514 (58.48%)
Bester Trade:
205.28 USD
Schlechtester Trade:
-194.40 USD
Bruttoprofit:
16 282.89 USD (564 073 pips)
Bruttoverlust:
-19 231.73 USD (513 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (30.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
478.31 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
65.33%
Max deposit load:
42.13%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
492 (55.97%)
Short-Positionen:
387 (44.03%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-391.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 044.81 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.15%
Jahresprognose:
38.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 822.83 USD
Maximaler:
3 921.81 USD (654.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.11% (3 921.81 USD)
Kapital:
15.13% (204.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|349
|GBPJPY
|148
|USDJPY
|108
|GBPUSD
|85
|EURNZD
|57
|EURUSD
|45
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-887
|GBPUSD
|-699
|EURNZD
|-255
|EURUSD
|-83
|USDCAD
|482
|AUDUSD
|-1K
|USDCHF
|-273
|CADJPY
|-14
|EURGBP
|-214
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-7
|AUDJPY
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|77K
|GBPJPY
|-13K
|USDJPY
|-5.5K
|GBPUSD
|444
|EURNZD
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCHF
|-961
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-242
|CHFJPY
|-971
|NZDUSD
|-696
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +205.28 USD
Schlechtester Trade: -194 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -391.83 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 321 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
USD
456
USD
USD
138
0%
879
41%
65%
0.84
-3.35
USD
USD
91%
1:200