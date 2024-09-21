SignaleKategorien
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
0 Bewertungen
138 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -2%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
879
Gewinntrades:
365 (41.52%)
Verlusttrades:
514 (58.48%)
Bester Trade:
205.28 USD
Schlechtester Trade:
-194.40 USD
Bruttoprofit:
16 282.89 USD (564 073 pips)
Bruttoverlust:
-19 231.73 USD (513 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (30.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
478.31 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
65.33%
Max deposit load:
42.13%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
492 (55.97%)
Short-Positionen:
387 (44.03%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-37.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-391.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 044.81 USD (11)
Wachstum pro Monat :
3.15%
Jahresprognose:
38.25%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 822.83 USD
Maximaler:
3 921.81 USD (654.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.11% (3 921.81 USD)
Kapital:
15.13% (204.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 349
GBPJPY 148
USDJPY 108
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -887
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
GBPJPY -13K
USDJPY -5.5K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +205.28 USD
Schlechtester Trade: -194 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -391.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 321 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
FraxQR
30 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
456
USD
138
0%
879
41%
65%
0.84
-3.35
USD
91%
1:200
