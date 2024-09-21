- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
878
利益トレード:
364 (41.45%)
損失トレード:
514 (58.54%)
ベストトレード:
205.28 USD
最悪のトレード:
-194.40 USD
総利益:
16 242.56 USD (560 030 pips)
総損失:
-19 231.73 USD (513 274 pips)
最大連続の勝ち:
11 (30.26 USD)
最大連続利益:
478.31 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
65.33%
最大入金額:
42.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.76
長いトレード:
492 (56.04%)
短いトレード:
386 (43.96%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-3.40 USD
平均利益:
44.62 USD
平均損失:
-37.42 USD
最大連続の負け:
14 (-391.83 USD)
最大連続損失:
-1 044.81 USD (11)
月間成長:
-2.43%
年間予想:
-29.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 822.83 USD
最大の:
3 921.81 USD (654.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.11% (3 921.81 USD)
エクイティによる:
15.13% (204.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|348
|GBPJPY
|148
|USDJPY
|108
|GBPUSD
|85
|EURNZD
|57
|EURUSD
|45
|USDCAD
|29
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|CADJPY
|2
|EURGBP
|2
|CHFJPY
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-887
|GBPUSD
|-699
|EURNZD
|-255
|EURUSD
|-83
|USDCAD
|482
|AUDUSD
|-1K
|USDCHF
|-273
|CADJPY
|-14
|EURGBP
|-214
|CHFJPY
|-7
|NZDUSD
|-7
|AUDJPY
|-16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|73K
|GBPJPY
|-13K
|USDJPY
|-5.5K
|GBPUSD
|444
|EURNZD
|-1.5K
|EURUSD
|3K
|USDCAD
|1K
|AUDUSD
|-5.9K
|USDCHF
|-961
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-242
|CHFJPY
|-971
|NZDUSD
|-696
|AUDJPY
|-1.1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +205.28 USD
最悪のトレード: -194 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +30.26 USD
最大連続損失: -391.83 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 7
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
