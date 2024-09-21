シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FraxQR
Rifqi Akmal Adrianto

FraxQR

Rifqi Akmal Adrianto
レビュー0件
138週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -11%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
878
利益トレード:
364 (41.45%)
損失トレード:
514 (58.54%)
ベストトレード:
205.28 USD
最悪のトレード:
-194.40 USD
総利益:
16 242.56 USD (560 030 pips)
総損失:
-19 231.73 USD (513 274 pips)
最大連続の勝ち:
11 (30.26 USD)
最大連続利益:
478.31 USD (3)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
65.33%
最大入金額:
42.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.76
長いトレード:
492 (56.04%)
短いトレード:
386 (43.96%)
プロフィットファクター:
0.84
期待されたペイオフ:
-3.40 USD
平均利益:
44.62 USD
平均損失:
-37.42 USD
最大連続の負け:
14 (-391.83 USD)
最大連続損失:
-1 044.81 USD (11)
月間成長:
-2.43%
年間予想:
-29.43%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 822.83 USD
最大の:
3 921.81 USD (654.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.11% (3 921.81 USD)
エクイティによる:
15.13% (204.09 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 348
GBPJPY 148
USDJPY 108
GBPUSD 85
EURNZD 57
EURUSD 45
USDCAD 29
AUDUSD 26
USDCHF 25
CADJPY 2
EURGBP 2
CHFJPY 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -887
GBPUSD -699
EURNZD -255
EURUSD -83
USDCAD 482
AUDUSD -1K
USDCHF -273
CADJPY -14
EURGBP -214
CHFJPY -7
NZDUSD -7
AUDJPY -16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 73K
GBPJPY -13K
USDJPY -5.5K
GBPUSD 444
EURNZD -1.5K
EURUSD 3K
USDCAD 1K
AUDUSD -5.9K
USDCHF -961
CADJPY -1.3K
EURGBP -242
CHFJPY -971
NZDUSD -696
AUDJPY -1.1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +205.28 USD
最悪のトレード: -194 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +30.26 USD
最大連続損失: -391.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 7
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
321 より多く...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
FraxQR
30 USD/月
-11%
0
0
USD
416
USD
138
0%
878
41%
65%
0.84
-3.40
USD
91%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください