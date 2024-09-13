SinyallerBölümler
Mohammad Alamin Miah

MOHAMMAD ALAMIN MIAH

Mohammad Alamin Miah
0 inceleme
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
Exness-Real
1:80
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
955
Kârla kapanan işlemler:
486 (50.89%)
Zararla kapanan işlemler:
469 (49.11%)
En iyi işlem:
227.83 USD
En kötü işlem:
-538.14 USD
Brüt kâr:
8 774.51 USD (1 392 874 pips)
Brüt zarar:
-9 904.77 USD (1 482 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (86.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.83 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
9.04%
Maks. mevduat yükü:
100.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
441 (46.18%)
Satış işlemleri:
514 (53.82%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.18 USD
Ortalama kâr:
18.05 USD
Ortalama zarar:
-21.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-345.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.14 USD (1)
Aylık büyüme:
9.35%
Yıllık tahmin:
113.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 442.58 USD
Maksimum:
1 993.59 USD (77.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.83% (1 993.59 USD)
Varlığa göre:
27.77% (628.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 955
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -90K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +227.83 USD
En kötü işlem: -538 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +86.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -345.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.




      SUMON ALAMIN 

What's app : 01818995653

https://t.me/+8801818995653

İnceleme yok
2025.06.02 13:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.05 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 19:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MOHAMMAD ALAMIN MIAH
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
725
USD
27
0%
955
50%
9%
0.88
-1.18
USD
83%
1:80
