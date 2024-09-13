- Büyüme
İşlemler:
955
Kârla kapanan işlemler:
486 (50.89%)
Zararla kapanan işlemler:
469 (49.11%)
En iyi işlem:
227.83 USD
En kötü işlem:
-538.14 USD
Brüt kâr:
8 774.51 USD (1 392 874 pips)
Brüt zarar:
-9 904.77 USD (1 482 765 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (86.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
227.83 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
9.04%
Maks. mevduat yükü:
100.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
441 (46.18%)
Satış işlemleri:
514 (53.82%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-1.18 USD
Ortalama kâr:
18.05 USD
Ortalama zarar:
-21.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-345.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-538.14 USD (1)
Aylık büyüme:
9.35%
Yıllık tahmin:
113.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 442.58 USD
Maksimum:
1 993.59 USD (77.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
82.83% (1 993.59 USD)
Varlığa göre:
27.77% (628.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|955
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|-90K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +227.83 USD
En kötü işlem: -538 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +86.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -345.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
What's app : 01818995653
https://t.me/+8801818995653
İnceleme yok
