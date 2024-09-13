SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MOHAMMAD ALAMIN MIAH
Mohammad Alamin Miah

MOHAMMAD ALAMIN MIAH

Mohammad Alamin Miah
0 Bewertungen
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -68%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 683
Gewinntrades:
908 (53.95%)
Verlusttrades:
775 (46.05%)
Bester Trade:
227.83 USD
Schlechtester Trade:
-538.14 USD
Bruttoprofit:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
Bruttoverlust:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (153.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.83 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
11.39%
Max deposit load:
153.73%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
734 (43.61%)
Short-Positionen:
949 (56.39%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-357.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-538.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
166.30%
Jahresprognose:
2 017.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 695.15 USD
Maximaler:
2 246.16 USD (87.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.33% (2 246.16 USD)
Kapital:
62.41% (470.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 1683
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -66K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +227.83 USD
Schlechtester Trade: -538 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -357.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.




      SUMON ALAMIN 

What's app : 01818995653

https://t.me/+8801818995653

Keine Bewertungen
2026.01.10 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 12:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MOHAMMAD ALAMIN MIAH
30 USD pro Monat
-68%
0
0
USD
612
USD
43
0%
1 683
53%
11%
0.91
-0.74
USD
93%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.