Trades insgesamt:
1 683
Gewinntrades:
908 (53.95%)
Verlusttrades:
775 (46.05%)
Bester Trade:
227.83 USD
Schlechtester Trade:
-538.14 USD
Bruttoprofit:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
Bruttoverlust:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (153.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.83 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
11.39%
Max deposit load:
153.73%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
734 (43.61%)
Short-Positionen:
949 (56.39%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-357.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-538.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
166.30%
Jahresprognose:
2 017.74%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 695.15 USD
Maximaler:
2 246.16 USD (87.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.33% (2 246.16 USD)
Kapital:
62.41% (470.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1683
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|-66K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +227.83 USD
Schlechtester Trade: -538 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -357.63 USD
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
