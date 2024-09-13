- 成長
トレード:
1 683
利益トレード:
908 (53.95%)
損失トレード:
775 (46.05%)
ベストトレード:
227.83 USD
最悪のトレード:
-538.14 USD
総利益:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
総損失:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
最大連続の勝ち:
14 (153.31 USD)
最大連続利益:
227.83 USD (1)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
11.39%
最大入金額:
153.73%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
734 (43.61%)
短いトレード:
949 (56.39%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.74 USD
平均利益:
15.38 USD
平均損失:
-19.62 USD
最大連続の負け:
13 (-357.63 USD)
最大連続損失:
-538.14 USD (1)
月間成長:
166.30%
年間予想:
2 017.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 695.15 USD
最大の:
2 246.16 USD (87.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.33% (2 246.16 USD)
エクイティによる:
62.41% (470.62 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
What's app : 01818995653
https://t.me/+8801818995653
