Mohammad Alamin Miah

MOHAMMAD ALAMIN MIAH

Mohammad Alamin Miah
0 avis
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -65%
Exness-Real
1:80
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
949
Bénéfice trades:
481 (50.68%)
Perte trades:
468 (49.32%)
Meilleure transaction:
227.83 USD
Pire transaction:
-538.14 USD
Bénéfice brut:
8 715.19 USD (1 378 049 pips)
Perte brute:
-9 896.81 USD (1 480 776 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (86.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
227.83 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
9.04%
Charge de dépôt maximale:
100.92%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
28 minutes
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
440 (46.36%)
Courts trades:
509 (53.64%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-1.25 USD
Bénéfice moyen:
18.12 USD
Perte moyenne:
-21.15 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-345.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-538.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.41%
Prévision annuelle:
65.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 442.58 USD
Maximal:
1 993.59 USD (77.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.83% (1 993.59 USD)
Par fonds propres:
27.77% (628.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 949
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -103K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +227.83 USD
Pire transaction: -538 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +86.90 USD
Perte consécutive maximale: -345.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.




      SUMON ALAMIN 

What's app : 01818995653

https://t.me/+8801818995653

Aucun avis
2025.06.02 13:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.05 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 19:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
