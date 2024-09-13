SinaisSeções
Mohammad Alamin Miah

MOHAMMAD ALAMIN MIAH

Mohammad Alamin Miah
0 comentários
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -68%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 683
Negociações com lucro:
908 (53.95%)
Negociações com perda:
775 (46.05%)
Melhor negociação:
227.83 USD
Pior negociação:
-538.14 USD
Lucro bruto:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
Perda bruta:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (153.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.83 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
11.39%
Depósito máximo carregado:
153.73%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
734 (43.61%)
Negociações curtas:
949 (56.39%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.74 USD
Lucro médio:
15.38 USD
Perda média:
-19.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-357.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-538.14 USD (1)
Crescimento mensal:
166.30%
Previsão anual:
2 017.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 695.15 USD
Máximo:
2 246.16 USD (87.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.33% (2 246.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.41% (470.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 1683
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm -66K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +227.83 USD
Pior negociação: -538 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +153.31 USD
Máxima perda consecutiva: -357.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.




      SUMON ALAMIN 

What's app : 01818995653

https://t.me/+8801818995653

Sem comentários
2026.01.10 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 12:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
