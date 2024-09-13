- Crescimento
Negociações:
1 683
Negociações com lucro:
908 (53.95%)
Negociações com perda:
775 (46.05%)
Melhor negociação:
227.83 USD
Pior negociação:
-538.14 USD
Lucro bruto:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
Perda bruta:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (153.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.83 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
11.39%
Depósito máximo carregado:
153.73%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
-0.55
Negociações longas:
734 (43.61%)
Negociações curtas:
949 (56.39%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.74 USD
Lucro médio:
15.38 USD
Perda média:
-19.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-357.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-538.14 USD (1)
Crescimento mensal:
166.30%
Previsão anual:
2 017.74%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 695.15 USD
Máximo:
2 246.16 USD (87.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.33% (2 246.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.41% (470.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1683
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-66K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +227.83 USD
Pior negociação: -538 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +153.31 USD
Máxima perda consecutiva: -357.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
What's app : 01818995653
https://t.me/+8801818995653
Sem comentários
