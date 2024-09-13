- Crescita
Trade:
955
Profit Trade:
486 (50.89%)
Loss Trade:
469 (49.11%)
Best Trade:
227.83 USD
Worst Trade:
-538.14 USD
Profitto lordo:
8 774.51 USD (1 392 874 pips)
Perdita lorda:
-9 904.77 USD (1 482 765 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (86.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.83 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
9.04%
Massimo carico di deposito:
100.92%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
441 (46.18%)
Short Trade:
514 (53.82%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.18 USD
Profitto medio:
18.05 USD
Perdita media:
-21.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-345.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-538.14 USD (1)
Crescita mensile:
13.39%
Previsione annuale:
162.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 442.58 USD
Massimale:
1 993.59 USD (77.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.83% (1 993.59 USD)
Per equità:
27.77% (628.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|955
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|-90K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +227.83 USD
Worst Trade: -538 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +86.90 USD
Massima perdita consecutiva: -345.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
What's app : 01818995653
https://t.me/+8801818995653
Non ci sono recensioni
