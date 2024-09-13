SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MOHAMMAD ALAMIN MIAH
Mohammad Alamin Miah

MOHAMMAD ALAMIN MIAH

Mohammad Alamin Miah
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
Exness-Real
1:80
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
955
Profit Trade:
486 (50.89%)
Loss Trade:
469 (49.11%)
Best Trade:
227.83 USD
Worst Trade:
-538.14 USD
Profitto lordo:
8 774.51 USD (1 392 874 pips)
Perdita lorda:
-9 904.77 USD (1 482 765 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (86.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.83 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
9.04%
Massimo carico di deposito:
100.92%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
441 (46.18%)
Short Trade:
514 (53.82%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-1.18 USD
Profitto medio:
18.05 USD
Perdita media:
-21.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-345.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-538.14 USD (1)
Crescita mensile:
13.39%
Previsione annuale:
162.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 442.58 USD
Massimale:
1 993.59 USD (77.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
82.83% (1 993.59 USD)
Per equità:
27.77% (628.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 955
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -90K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +227.83 USD
Worst Trade: -538 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +86.90 USD
Massima perdita consecutiva: -345.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.




      SUMON ALAMIN 

What's app : 01818995653

https://t.me/+8801818995653

Non ci sono recensioni
2025.06.02 13:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 17:10
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.05 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 17:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.02 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 11:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.29 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.29 13:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.21 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.17 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.16 19:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.11 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.10 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.06 13:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.05 17:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.05 15:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.04 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MOHAMMAD ALAMIN MIAH
30USD al mese
-62%
0
0
USD
725
USD
27
0%
955
50%
9%
0.88
-1.18
USD
83%
1:80
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.