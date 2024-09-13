СигналыРазделы
Mohammad Alamin Miah

MOHAMMAD ALAMIN MIAH

Mohammad Alamin Miah
0 отзывов
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -68%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 683
Прибыльных трейдов:
908 (53.95%)
Убыточных трейдов:
775 (46.05%)
Лучший трейд:
227.83 USD
Худший трейд:
-538.14 USD
Общая прибыль:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
Общий убыток:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (153.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.83 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
11.39%
Макс. загрузка депозита:
153.73%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
734 (43.61%)
Коротких трейдов:
949 (56.39%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.74 USD
Средняя прибыль:
15.38 USD
Средний убыток:
-19.62 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-357.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-538.14 USD (1)
Прирост в месяц:
166.30%
Годовой прогноз:
2 017.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 695.15 USD
Максимальная:
2 246.16 USD (87.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.33% (2 246.16 USD)
По эквити:
62.41% (470.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 1683
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -1.2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -66K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +227.83 USD
Худший трейд: -538 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +153.31 USD
Макс. убыток в серии: -357.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.




      SUMON ALAMIN 

What's app : 01818995653

https://t.me/+8801818995653

Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.