Mohammad Alamin Miah

MOHAMMAD ALAMIN MIAH

Mohammad Alamin Miah
0 comentarios
43 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -68%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 683
Transacciones Rentables:
908 (53.95%)
Transacciones Irrentables:
775 (46.05%)
Mejor transacción:
227.83 USD
Peor transacción:
-538.14 USD
Beneficio Bruto:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (153.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
227.83 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
11.39%
Carga máxima del depósito:
153.73%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
734 (43.61%)
Transacciones Cortas:
949 (56.39%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.74 USD
Beneficio medio:
15.38 USD
Pérdidas medias:
-19.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-357.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-538.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
166.30%
Pronóstico anual:
2 017.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 695.15 USD
Máxima:
2 246.16 USD (87.10%)
Reducción relativa:
De balance:
93.33% (2 246.16 USD)
De fondos:
62.41% (470.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 1683
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm -1.2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm -66K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +227.83 USD
Peor transacción: -538 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +153.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -357.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.




      SUMON ALAMIN 

What's app : 01818995653

https://t.me/+8801818995653

No hay comentarios
2026.01.10 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.09 12:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 17:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.08 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 05:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.27 14:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 14:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 13:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
