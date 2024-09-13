- Incremento
Total de Trades:
1 683
Transacciones Rentables:
908 (53.95%)
Transacciones Irrentables:
775 (46.05%)
Mejor transacción:
227.83 USD
Peor transacción:
-538.14 USD
Beneficio Bruto:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (153.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
227.83 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
11.39%
Carga máxima del depósito:
153.73%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
-0.55
Transacciones Largas:
734 (43.61%)
Transacciones Cortas:
949 (56.39%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.74 USD
Beneficio medio:
15.38 USD
Pérdidas medias:
-19.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-357.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-538.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
166.30%
Pronóstico anual:
2 017.74%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 695.15 USD
Máxima:
2 246.16 USD (87.10%)
Reducción relativa:
De balance:
93.33% (2 246.16 USD)
De fondos:
62.41% (470.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1683
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDm
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDm
|-66K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
What's app : 01818995653
https://t.me/+8801818995653
