- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 683
盈利交易:
908 (53.95%)
亏损交易:
775 (46.05%)
最好交易:
227.83 USD
最差交易:
-538.14 USD
毛利:
13 960.57 USD (2 994 472 pips)
毛利亏损:
-15 203.93 USD (3 060 534 pips)
最大连续赢利:
14 (153.31 USD)
最大连续盈利:
227.83 USD (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
11.39%
最大入金加载:
153.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
734 (43.61%)
短期交易:
949 (56.39%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.74 USD
平均利润:
15.38 USD
平均损失:
-19.62 USD
最大连续失误:
13 (-357.63 USD)
最大连续亏损:
-538.14 USD (1)
每月增长:
166.30%
年度预测:
2 017.74%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 695.15 USD
最大值:
2 246.16 USD (87.10%)
相对跌幅:
结余:
93.33% (2 246.16 USD)
净值:
62.41% (470.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1683
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-66K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
I am a professional Forex trader and Account manager from Bangladesh, with a trading background that spans back to 2015.
SUMON ALAMIN
What's app : 01818995653
https://t.me/+8801818995653
